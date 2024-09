Cambios y refuerzos en las líneas de autobuses urbanos de Logroño en San Mateo

Ampliación de horarios:

Línea 3 ‘El Campillo – Villamediana’ ofrecerá su último servicio desde Villamediana a las 23:45 horas y, en la dirección contraria, la última salida tendrá lugar a las 24:00 horas desde la parada ‘Casa de las Ciencias’.

Línea 9 ‘Pradoviejo – Las Norias’ realizará una última salida desde Padroviejo a las 23:45 horas; mientras que en la dirección opuesta partirá a las 24:00 horas de la parada situada frente al Adarraga.

Refuerzo de frecuencias:

Del 20 al 28 de septiembre, la frecuencia de la línea 9 será de 10 minutos a partir de las 17:00 horas.

Los días 21 y 22 de septiembre (San Mateo y domingo). La frecuencia será de 15 minutos para todas las líneas, salvo la 6, que mantiene sus cuatro servicios de día festivo.

La línea 10 tendrá horario de sábado y las líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 9, tendrán horario de sábado, pero se retrasará una hora su primer servicio matinal (la línea 9 tendrá una frecuencia de 10 minutos a partir de las 17:00 horas).

Líneas Búho 1, 2 y 3, prestarán servicio de refuerzo del 22 al 26 de septiembre, por lo que se prestará el servicio entre los días 20 y 25 con el mismo horario y frecuencia con la que lo hace los viernes, los sábados y las vísperas de festivos. Se establecerá un servicio adicional a las 23:00 horas con salida desde La Cava en la línea Búho 1, desde La Estrella en la línea Búho 2 y desde El Campillo en la línea Búho 3.

Modificación de rutas

Varias líneas del servicio de autobús urbano de Logroño modificarán sus rutas en diferentes días y horquillas horarias debido a la celebración de diferentes actos de las fiestas de San Mateo:

Día 20 de septiembre, de 11:00 a 15:30 horas

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Solidaridad.

Lardero – Hospital San Pedro: c/ Villamediana – av. Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de La Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios.

Línea 2

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. de la Paz – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – c/ Villamediana.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.

Línea 7

El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.

Polígono Cantabria – El Arco: av. de la Paz – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Norte – puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – c/ Norte – / Marqués de Murrieta – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de La Paz.

Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Día 21 de septiembre, de 10:40 a 11:15 horas y de 19:00 a 19:30 horas

Línea 2

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Villamediana.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – av. Viana – c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero – av. de Colón - av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

El Arco – Hospital San Pedro: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Hospital San Pedro – El Arco: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad –c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Día 22 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Rio Lomo – c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – c/ Obispo Fidel García – av. de Lobete – av. Colón – c/ Poeta Prudencio – av. Madrid.

Lardero – Hospital San Pedro: av. de Madrid – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. de Lobete – c/ Obispo Fidel García – c/ Luis de Ulloa – c/ Madre de Dios – c/ Rio Lomo.

Línea 2

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón – av. de Lobete – c/ Obispo Fidel García – av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. de la Paz – c/ obispo Fidel García – av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – av. Burgos.

Línea 3

El Campillo – Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I. – c/ Gral. Vara de Rey.

Villamediana – El Campillo: c/ Poeta Prudencio – av. Club Deportivo – c/ Chile – av. gran Vía Juan Carlos I.

Línea 4

Palacio de Congresos – Pradoviejo: av. de Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes– c/ Duques de Nájera – c/ Chile.

Pradoviejo – Palacio de Congresos: c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Lobete.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: (inicio de línea en parada ‘Palacio de los Congresos’) – c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – c/ Obispo Fidel García – av. de Lobete – av. Colón.

Valdegastea – Madre de Dios: av. Colón – av. de Lobete – c/ Obispo Fidel García – c/ Luís de Ulloa – c/ Madre de Dios (final de línea en parada ‘Palacio de Congresos’).

Línea 6

El Cortijo – Centro: final de línea en parada ‘Olimpia’.

Centro – El Cortijo: inicio de línea en parada ‘Torre de Logroño’.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: av. República Argentina – av. Club Deportivo – c/ Chile – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Norte – puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – c/ Norte – c/ Marqués de Murrieta – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I. – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón – av. de Lobete – c/ Tirso de Molina.

Hospital San Pedro – El Arco: c/ Tirso de Molina – av. de Lobete – av. Colón – av. Pio XII – av. Pérez Galdós – c/ Chile.

Día 23 de septiembre, de 7:00 a 19:00 horas

Línea 3

El Campillo – Villamediana: c/ Carmen Medrano – c/ Marqués de Murrieta – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Villamediana – El Campillo: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Carmen Medrano.

Día 26 de septiembre, de 21:30 a 23:00 horas

Línea 2

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Villamediana.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Línea 7

El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Polígono – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Día 28 de septiembre, de 8:00 a 18:00 horas

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: c/ Muro del Carmen – c/ Gral. Vara de Rey – c/ duques de Nájera.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Duques de Nájera – av. República Argentina – c/ Huesca – c/ Gral. Vara de Rey.