Lorenzo Cañas, referente en la cocina de La Rioja, anuncia que cuelga el delantal

Tras 68 años entre fogones el maestro de maestros de la cocina riojana, Lorenzo Cañas, cuelga el delantal y vende su mítico restaurante La Mereced, que seguirá en manos de la empresa que se hizo con la propiedad del antiguo Hostal Niza de Logroño, y el Imperial Montesol.

Todos los profesionales de los fogones riojanos han destacado siempre que Cañas ha sido el pionero para que la gastronomía de la comunidad diera un paso adelante hacia la excelencia, y que lo ha hecho desde la generosidad de compartir su saber hacer con las nuevas generaciones, un embajador imprescindible de nuestra cocina al que ha llegado el momento del descanso.

Decía en Más de uno La Rioja Lorenzo Cañas que el momento del relevo llega en sus instalaciones, aunque seguirán un tiempo con los compromisos adquiridos.

Ha sido una persona vinculada desde que tenía 11 años a los fogones, y ahora está a punto de cumplir 80. Al frene de la emblemática La Mereced desde 1971 en Marqués de San Nicolás, y desde 1999 en La Grajera. Años en los que ha impulsado la gastronomía riojana, que está en un gran momento.