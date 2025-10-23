Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Evelyn Pérez

Evelýn Pérez siempre presente en todos los actos culturales relacionados con la literatura. Mujer incansable y una de las escritoras del libro Hembras. Es funcionaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja, escritora de vocación, poeta y, desde mayo del año pasado, la vigésima presidenta del Ateneo Riojano en toda su historia, la décima de la etapa moderna y la cuarta mujer al frente de una institución centenaria. Voluntaria en diversas causas, dirigió la revista Fábula y forma parte del grupo Hembras, las creadoras de un libro en el que varias mujeres ven publicadas sus ilusiones.