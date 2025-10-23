vii premio mujer la rioja

Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Evelyn Pérez

Cuarta mujer al frente del Ateneo Riojano en sus más de 100 años de historia

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Evelýn Pérez siempre presente en todos los actos culturales relacionados con la literatura. Mujer incansable y una de las escritoras del libro Hembras. Es funcionaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja, escritora de vocación, poeta y, desde mayo del año pasado, la vigésima presidenta del Ateneo Riojano en toda su historia, la décima de la etapa moderna y la cuarta mujer al frente de una institución centenaria. Voluntaria en diversas causas, dirigió la revista Fábula y forma parte del grupo Hembras, las creadoras de un libro en el que varias mujeres ven publicadas sus ilusiones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer