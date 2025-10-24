vii premio mujer la rioja

Premio Mujer La Rioja 2025, candidata Carmen Nájera Domingo

Pertenece a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. La Química es su pasión, casada con otro químico con quien ha recorrido medio mundo hasta asentarse en Alicante

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Carmen Nájera Domingo es najerina, vive en Alicante, vuelve cada verano a su tierra y, una vez al mes, al menos, viaja a Madrid porque, aunque está jubilada, tiene 74 años, sigue investigando como integrante de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Estudió Química en la Universidad de Zaragoza, realizó su tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, en el 73 y en el 79, en 1985 se promocionó a Profesora Titular en la Universidad de Oviedo y en 1993 a Catedrática en la Universidad de Alicante. Tuvo que dejar su pueblo para prepararse la universidad interna en Logroño, después siguió en zareagoza donde estudio Química y, empezó a viajar por el mundo junto a su marido, también químico.

