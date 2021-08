Más de uno La Rioja 13/08/2021

13 de agosto con calor, hasta 40º pueden marcan los termómetros en la Ribera del Ebro, aviso naranja de la AEMET y medidas extraordinarias para prevenir incendios, hablamos con el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alex Dorado, según publica hoy el BOR se prohíben los fuegos en campamentos, áreas recreativas y actividades agrícolas, apícolas o ganaderas hasta el lunes 16, en principio. Fin de semana caluroso en el que arranca la campaña de la media veda de caza. Desde el 15 de agosto hasta el 5 de septiembre como explica el presidente de la Federación Riojana, Eduardo Cornejo. Mediados de agosto con media comunidad con fiestas patronales por la Virgen y San Roque aunque, este año, otra vez, no habrá celebraciones multitudinarias o eso se intenta desde los diferentes ayuntamientos, hablamos con el alcalde de Alfaro, en 2020 las no fiestas no evitaron la propagación del virus, el bando municipal de Julián Jiménez Velilla no fue escuchado por todos y las comidas, meriendas o cenas en casillas o bajeras tuvieron también como invitado al coronavirus. Nos preparamos para recorrer Logroño con las visitas teatralizadas que comienzan mañana, recorremos de la mano de La Rioja Turismo la zona del valle del Oja, en La Rioja Alta, nos detenemos en Santo Domingo de la Calzada con Los Milagros del Santo y escuchamos lo que sonará en Munilla desde hoy y hasta el domingo, arranca la edición 17 del Munijazz,