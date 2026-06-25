Logroño acoge el VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social

Hoy y mañana, el CCR es la sede del VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, organizado por EAPN-ES en colaboración con su red territorial. Responsables públicos, entidades sociales, representantes de instituciones europeas y personas expertas en políticas sociales, buscan reflexionar en torno a los mecanismos y estrategias que mejoren las políticas públicas de inclusión social y refuercen los sistemas de protección.

Hay grandes retos sociales, económicos y geopolíticos en el contexto europeo, que hacen necesario fortalecer la cohesión social y garantizar una vida digna para todas las personas. Marta Cid, vocal de la comisión permanente de la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social.

En el Congreso se analizará la recién publicada Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, presentada en mayo por la Comisión Europea, la renovación del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible.

El director de la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social, José Javier López, señala que las entidades de estas redes llegan hasta donde llegan, pero que las responsables de garantizar derechos son las administraciones.