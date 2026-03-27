¿Cuáles son tu bar y tu restaurante favoritos de La Rioja?

¿Te han atendido muy bien en un bar o restaurante de La Rioja? ¿Los productos que te han servido destacaban por su calidad? ¿Se trata de un establecimiento innovador? ¿Tu bar favorito colabora con una causa solidaria? Onda Cero y Europa FM en La Rioja quieren reconocer el buen hacer de los establecimientos hosteleros favoritos de los riojanos.

Las emisoras de Atresmedia Radio van a premiar dos categorías:

· Premio “Bar Favorito de los riojanos”, en reconocimiento a la trayectoria de un bar de La Rioja que haya destacado por su esfuerzo, su calidad, su profesionalidad, por su innovación, por su atención a los clientes, por su implicación social, en definitiva, por su repercusión en la vida del municipio.

· Premio “Restaurante Favorito de los riojanos”, en reconocimiento a la trayectoria de un restaurante de La Rioja que haya destacado por su esfuerzo, su calidad, su profesionalidad, por su innovación, por su atención a los clientes, por su implicación social, en definitiva, por su repercusión en la vida del municipio.

El concurso para descubrir cuáles son los “Favoritos La Rioja” se llevará a cabo en dos fases

1.- Los participantes rellenarán el cuestionario anexo para decir cuáles son sus establecimientos favoritos. El plazo de participación en esta fase comenzará a las 0.00 horas del 30 de marzo y terminará a las 23.59 horas del martes 30 de junio.

2.- De la votación anterior se establecerá un ranking con los diez restaurantes y los diez bares favoritos de los participantes y se abrirá una votación de ranking a través de esta misma web. El plazo de esta segunda fase comenzará a las 0.00 horas del 6 de julio y terminará las 23.59 horas del 30 de septiembre.

Finalizado este plazo de votación en la web se sabrá cuáles son los “Favoritos La Rioja”

Los galardones se entregarán en el transcurso de los programas “Más de Uno La Rioja” que Onda Cero La Rioja emitirá en directo desde los establecimientos ganadores coincidiendo con el día mundial de la hostelería, a mediados del mes de octubre.

Consulta aquí las bases de “Favoritos La Rioja”

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Es una iniciativa de Atresmedia Radio en La Rioja con la colaboración de Bodegas Perica, Bueno Hermanos, Cotán, Persider, Decorex, Top Cash, IGP Chorizo Riojano