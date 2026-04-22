MUJER ALAVESA 2026

Abierta la convocatoria para presentar candidaturas al II Premio Mujer Alavesa

Onda Cero Vitoria ha puesto en marcha la convocatoria del II Premio Mujer Alavesa 2026 que, un año más, busca premiar a una mujer alavesa, o vinculada a Álava, que haya destacado en cualquier faceta personal, profesional, familiar o humana.

Los oyentes ya pueden enviar sus propuestas a través del correo electrónico mujeralava@atresmedia.com

Ángeles Ormeño

Álava |

Durante el mes de septiembre y parte de octubre, en “MÁS DE UNO ÁLAVA”, conoceremos la historia y el relato de cada una de las candidatas en los micrófonos de Onda Cero Vitoria.

La ganadora se conocerá a finales del mes de octubre, tras el veredicto del jurado compuesto por los patrocinadores y responsables de Atresmedia Radio. En el acto de entrega recibirá un galardón y un cheque de 2.000€ que ella destinará a la ONG que desee.

La iniciativa cuenta con el patrocinio oficial de Laboral Kutxa, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la colaboración de Punto Ahorro y Floristería Arantza.

En 2025, los patrocinadores y Atresmedia Radio entregamos el reconocimiento a la escritora, profesora y rapsoda, Pilar Corcuera.

Conoce todos los detalles del Premio en 2025 y a las candidatas participantes

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