Abierta la convocatoria para presentar candidaturas al II Premio Mujer Alavesa

Durante el mes de septiembre y parte de octubre, en “MÁS DE UNO ÁLAVA”, conoceremos la historia y el relato de cada una de las candidatas en los micrófonos de Onda Cero Vitoria.

La ganadora se conocerá a finales del mes de octubre, tras el veredicto del jurado compuesto por los patrocinadores y responsables de Atresmedia Radio. En el acto de entrega recibirá un galardón y un cheque de 2.000€ que ella destinará a la ONG que desee.

La iniciativa cuenta con el patrocinio oficial de Laboral Kutxa, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la colaboración de Punto Ahorro y Floristería Arantza.

En 2025, los patrocinadores y Atresmedia Radio entregamos el reconocimiento a la escritora, profesora y rapsoda, Pilar Corcuera.

Conoce todos los detalles del Premio en 2025 y a las candidatas participantes