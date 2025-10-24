Pilar Corcuera, I Premio Mujer Alavesa de Onda Cero Vitoria

El Museo Artium de Vitoria acogió anoche la gala de entrega del I Premio Mujer Alavesa, con el que esta emisora reconoce el talento, el compromiso y el esfuerzo de tantas mujeres, dando visibilidad a historias no siempre conocidas. Ha sido el caso de las quince mujeres propuestas por la audiencia. Aquí puedes escuchar las historias de las Candidatas al I Premio Mujer Alavesa de Onda Cero Vitoria.

Finamente, fue Pilar Corcuera la escogida por el jurado para recibir este primer premio. Una Pilar sorprendida, y emocionada, y que fue capaza de sorprender al nutrido número de asistentes con sus historias. De cómo interpreta poemas en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, de su experiencia llevando la literatura a mujeres en la cárcel. Incluso el rap que hizo con 'El rolo'. Pilar recibió la radio de reconocimiento de manos del director de Onda Cero Euskadi, Floren Mancisidor, que tras felicitarla, amplió el reconocimiento a las mujeres de las emisoras, y con guiño especial a Pilar Santaolalla, directora en La Rioja.

Premio solidario

Pero este premio tiene una vertiente no menos importante, y es que la ganadora pudo donar un cheque de 2.000 euros, aportados por Caja Laboral, a una ONG. Pilar no dudó en hacerle entrega de esa donación a Médicos Sin Fronteras. 'Están en todas partes donde se les necesita'.

Premio solidario para Médicos Sin Fronteras | Onda Cero Vitoria

El evento presentado por Olga Jiménez y Juan Olasagasti contó con un amplísima representación tanto institucional como social del territorio. Acudieron el Diputado General de Álava, Ramiro González, la alcaldesa Maider Etxebarría, la consejera Nerea Melgosa, así como otros cargos de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, Juntas Generales, partidos políticos, SEA, Ampea, y otros colectivos.

El Diputado General de Álava y la Alcaldesa de Vitoria-Gasteiz junto a las nominadas | Onda Cero Vitoria

Este I Premio Mujer Alavesa de Onda Cero Vitoria ha contado con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Caja Laboral y la colaboración de El Corte Inglés.