Palmarés de lujo

Onda Cero Bizkaia rinde homenaje a las trayectorias de leyenda en su 19ª edición de premios

Los Premios Onda Cero Bizkaia se han consolidado como una cita marcada por la nostalgia, el compromiso social y el reconocimiento a carreras profesionales que han dejado una huella imborrable en el territorio. La gala, celebrada en el Hotel Meliá de Bilbao, ha querido ensalzar el valor de la veteranía en un contexto de constante renovación del universo Atresmedia.

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ONDA CERO BIZKAIA RINDE HOMENAJE A LAS TRAYECTORIAS DE LEYENDA EN SU 19ª EDICIÓN DE PREMIOS
ONDA CERO BIZKAIA RINDE HOMENAJE A LAS TRAYECTORIAS DE LEYENDA EN SU 19ª EDICIÓN DE PREMIOS | Onda Cero

El palmarés de este año ha destacado por la diversidad de los perfiles galardonados, abarcando desde la vanguardia empresarial hasta el servicio público:

• Menforsan: Empresa de Laboratorios Bilper premiada por sus casi 70 años de trayectoria innovadora y sostenible en productos de higiene y salud para mascotas.

• Fundación Eragintza: Entidad reconocida por sus más de tres décadas facilitando la inserción laboral y el apoyo integral a personas con problemas de salud mental.

• Santi Segurola: Prestigioso periodista galardonado por su afilada, rigurosa y polivalente trayectoria profesional en las áreas de deporte y cultura.

• Josu Urrutia: Histórico futbolista y expresidente del Athletic Club distinguido como un ejemplo de nobleza, lealtad y entrega absoluta a un único escudo.

• Amaya Uranga: Icónica artista premiada por más de medio siglo regalando su inconfundible voz a la banda sonora de varias generaciones con Mocedades y El Consorcio.

• Juan Mari Aburto: Alcalde de Bilbao galardonado de forma excepcional en reconocimiento a su marcada vocación de servicio público, cercanía vecinal y gestión municipal.

La velada concluyó con la intervención de Floren Mancisidor, director de Onda Cero en el País Vasco, quien agradeció la fidelidad de los oyentes y el respaldo de los patrocinadores, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Coca-Cola, El Corte Inglés y Callaghan, antes de dar paso a la tradicional foto de familia amenizada por un cuarteto de jazz.

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