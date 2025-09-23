Zuya estrena el parque micológico más grande de Euskadi: permisos, límites y sanciones

Boletus, níscalos, amanita cesárea...son las setas más buscadas en la zona de Gorbeialde que, históricamente, ha sufrido la masificación de personas buscando setas.

El fundamento de este parque busca la conservación de los recursos y evitar precisamente la masificación.

Para poder coger estas en esta zona será necesario obtener un permiso, con un coste de 10€ diarios. También hay permisos semanales y de temporada. Obtén aquí el permiso

Habrá también un servicio de previsión micológica, 'para que la gente vaya cuando realmente haya setas'

Desde 2008 en Álava, la normativa ya establece un límite de 2 kilos de recogida y se han establecido también límites de tamaño para los boletus, que no podrán tener menos de diez centímetros de diámetro.