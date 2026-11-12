Zaporeak apaga sus fogones después de once años

Zaporeak dará su última comida el próximo 22 de noviembre.

En marzo del 2016 pusieron en marcha su primera cocina en Chios, Grecia. La idea inicial era hacer frente a una situación de emergencia y trabajar durante 6 meses. Han pasado 11 años desde entonces y en todo este tiempo han cocinado y repartido más de 8.000.000 raciones de comida entre las personas refugiadas. Para cocinar esas raciones han utilizado 3.120.000kg de materia prima recogida y enviada desde nuestro territorio, y, los 1.020.000kg restantes han sido comprados en fresco directamente en Grecia.

Durante estos 11 años la cocina ha tenido diferentes ubicaciones en Grecia. Empezaron en Chios, y, tras pasar por Atenas y Patras, en enero del 2019 pusieron en marcha la cocina en Lesbos, que sigue en funcionamiento. Tras un largo recorrido, este próximo 22 de noviembre cocinarán y repartirán las últimas raciones de comida en Lesbos.

Las personas voluntarias han sido uno de los pilares del Proyecto Zaporeak. En Grecia, han estado más de 2.000 personas trabajando en la cocina, y, a todas ellas hay que sumarle aquellas que han trabajado en los eventos y grupos de trabajo que se han organizado en nuestro territorio, han sido cientos. Ellas han sido las manos y el alma del proyecto.

Ha sido indispensable el compromiso y apoyo de las instituciones públicas. La ayuda económica recibida de Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos ha cubierto el 40% del presupuesto de Zaporeak. El otro 40% se ha cubierto con las aportaciones de las empresas privadas y personas anónimas, y, el 20% restante a través del dinero recaudado en sus propios eventos. A todo ello hay que sumarle las aportaciones de material que han realizado diferentes empresas, material para completar la cocina o alimentos.

Causas del cierre

Durante los últimos meses el Proyecto Zaporeak ha estado inmerso en un proceso de reflexión y análisis. Por un lado, las políticas migratorias europeas se han endurecido, se ha intensificado el control de las fronteras, limitando las llegadas. Las pocas personas refugiadas que consiguen llegar las ubican en campos de refugiados que son cárceles, sin posibilidad de moverse, eso ha tenido influencia directa en la labor de Zaporeak, se le ha prohibido repartir la comida varios días. Además, la cantidad de personas refugiadas en Lesbos ha sido muy cambiante, no se ha superado

la cifra de 1.200 personas, y, eso ha dificultado el trabajo de Zaporeak, sobre todo, logística y económicamente. Por último, con el endurecimiento de las políticas migratorias, han endurecido el control de las ONG que no trabajan con los gobiernos europeos, silenciando su labor, y, amenazando a las personas voluntarias con hasta 2 años de cárcel con el pretexto del tráfico de personas.

A todo ello hay que sumarle el cansancio y agotamiento del grupo gestor. Han sido 11 años de trabajo voluntario, con todo el desgaste físico y mental que ello conlleva. Por eso han decidido poner fin este año al Proyecto Zaporeak. Están orgullosos del trabajo realizado, y, han superado con creces los objetivos marcados en un principio. Repartirán el 22 de noviembre las últimas raciones de comida, y, a final de año terminarán su labor.

Los responsables de Zaporeak agradecen a toda la sociedad, instituciones y empresas el apoyo y la ayuda recibida durante estos 11 años.