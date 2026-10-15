World Press Photo llega a Vitoria con 147 imágenes que incluyen la foto del año 'Separados por el ICE' de Carol Guzi

El certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, 'World Press Photo', recala en Vitoria-Gasteiz por vigesimocuarta vez, para mostrar un total de 42 historias visuales de otros tantos reporteros y reporteras (10 mujeres esta edición) con enfoques y contenidos tan diversos como impactantes, a través de 147 imágenes, entre ellas la foto del año 'Separados por el ICE', de Carol Guzi.

La muestra se ha presentado este jueves en el Centro Cultural Montehermoso, ya que su antiguo depósito de aguas la albergará hasta el 15 de noviembre, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, incluidos lunes y festivos, con entrada gratuita.

La fotografía ganadora de esta edición, titulada 'Separados por el ICE', es parte de un reportaje de la periodista gráfica norteamericana Carol Guzi, ganadora en cuatro ocasiones del premio Pulitzer entre otros galardones. Muestra la imagen del rostro desencajado por el dolor de dos mujeres que sujetan con desesperación a un familiar en el momento de ser arrestado por el ICE en los pasillos de un tribunal de inmigración de Nueva York.

Entre las 147 fotos de la exposición de este año se encuentran relatos "íntimos y emotivos" que muestran la fragilidad humana y que no por personales dejan de tener una validez global, sin olvidar Ucrania y Gaza junto a las protestas de la 'generación Z' en distintas partes del mundo.

La crisis climática con "poderosas" imágenes, algunas sorprendentes por su resiliencia, reportajes sobre el mundo animal, las acciones cívicas de denuncia contra los abusos de poder y los movimientos de mujeres en Guatemala y Kenia son solo algunas de las historias que, con diferentes estilos, configuran el registro visual de todo un año a lo largo y ancho del mundo, han asegurado.

Son trabajos profesionales concebido desde el respeto, el rigor y el objetivo de lograr una mirada serena y reflexiva del espectador, siempre desde el compromiso con la verdad", han apuntado. Las 147 imágenes de la exposición han sido seleccionadas de entre las 57.376 presentadas por 3.747 fotógrafos de 141 países.

'On Egin'

Por su lado, la sala Jovellanos, contigua al depósito de aguas, repite con otra exposición fotográfica peculiar: 'World Food Photography Awards', el certamen internacional de fotografía gastronómica creado en el Reino Unido hace 16 años, que muestra 22 imágenes en gran tamaño seleccionadas de entre los miles procedentes de todo el mundo que anualmente se presentan a este concurso, bajo el título 'On Egin'.

El año pasado, como prueba piloto de contraste con 'World Press Photo', se presentó en Vitoria-Gasteiz por primera vez este certamen de imágenes gastronómicas con un resultado óptimo: más de 9.000 visitas y comentarios muy positivos.

Asimismo, el martes 27 de octubre, a las 19.00 horas, en la sala Ortuño del Centro Cultural Montehermoso y también en el marco de 'World Press Photo' tendrá lugar el debate titulado 'La guerra contra las personas', organizado por EnfocAH y Médicos Sin Fronteras.

Participarán los fotoperiodistas Bernat Armangué, de AP y ganador de los premios Pulitzer y WPP, Santi Palacios también ganador de WPP y director de la revista Sonda Internacional, junto a la asesora de asuntos humanitarios de MSF, Kate Burton. La moderadora del debate será Patricia R. Blanco, periodista especializada en desinformación y en conflictos en el mundo árabe.