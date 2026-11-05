La vivienda es el principal problema para el 72% de los vascos, 12 puntos más que hace cinco meses, seguido de los problemas ligados al mercado de trabajo, que tienen como primera preocupación el 40% de los ciudadanos de Euskadi, según recoge el último Sociómetro vasco.

Este último Sociómetro vasco, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza, se ha realizado a partir de 3.485 encuestas telefónicas (800 en Álava, 1.485 en Bizkaia y 1.200 en Gipuzkoa) efectuadas entre el 20 y el 23 de octubre.

Según los datos recogidos, la vivienda se consolida como el principal problema de Euskadi o problema social, con el 72% de las menciones, 12 puntos más que en la anterior medición publicada en mayo. A mucha distancia le siguen los problemas ligados al mercado de trabajo (40%), la sanidad (22%), los problemas económicos (17%), la delincuencia y la sensación de inseguridad (16%) o la inmigración y los problemas relacionados con ella (13%).

En comparación con la encuesta de mayo, entre esos problemas solo aumenta la preocupación por la vivienda, que hace cinco meses mencionaban el 60% de los encuestados, y los problemas económicos, que eran en mayo el principal problema para el 13% de los entrevistados.

De esta forma, según las conclusiones del Sociómetro, la vivienda se ha convertido en una preocupación transversal para el conjunto de la sociedad vasca, independientemente de la edad, el territorio o la orientación política de la ciudadanía.

En cuanto a los problemas personales que mayor impacto tienen en la vida cotidiana, destacan los problemas económicos (27%), la vivienda (26%), los problemas relacionados con el mercado laboral (21%) y la sanidad (21%).

En relación con el anterior Sociómetro Vasco, en este caso también únicamente aumentan las menciones a los problemas económicos y a la vivienda.

Sin embargo, las preocupaciones personales presentan una mayor heterogeneidad que los problemas atribuidos al conjunto del país. Así, mientras entre la población menor de 45 años sobresalen la vivienda y el empleo, entre los grupos de mayor edad ganan peso cuestiones como la salud, las pensiones o la dependencia.

Confianza en las instituciones

La universidad es la institución que genera una mayor confianza entre la ciudadanía vasca (81%), seguida del Gobierno Vasco (72%), Diputaciones (67%), Parlamento Vasco (63%) y ayuntamientos (61%). Por detrás se sitúan las ONGs (53%), empresas (53%), sindicatos (46%), la Unión Europea (45%), los tribunales de justicia (42%), el Gobierno de España (30%), la Iglesia católica (29%) y los medios de comunicación (29%).

Las instituciones que menor confianza generan en Euskadi son los partidos políticos (13%), el Congreso de los Diputados (20%), los bancos (28%) y la monarquía española (28%).

En comparación con 2025, la confianza en la mayoría de instituciones ha disminuido. No obstante, los niveles de confianza en las instituciones difieren entre colectivos. Así, la población joven tiende a confiar más que el resto en las instituciones vascas y europeas, así como en los sindicatos.

Esto no ocurre entre quienes se sitúan ideológicamente a la derecha, especialmente entre personas votantes del PP y Vox, entre quienes sí son elevadas las cotas de confianza en la monarquía española, la Iglesia, las empresas, los bancos o los tribunales de justicia.