REPORTAJE

Vitoria impulsa un punto de encuentro para mayores de 55 años LGTBIQ+

El grupo ha echado a andar hace apenas unas semanas con la participación de gais, lesbianas y una persona trans para compartir vivencias, un espacio seguro. En Onda Cero compartimos reflexiones con uno de los usuarios y un técnico de Bizan

Olga Jiménez

Onda Cero Vitoria |

La película Maspalomas nos acercó una realidad que estaba oculta: la situación que viven las personas homosexuales cuando llegan a mayores, y no pueden vivir su condición con normalidad. Soledad e invisibilidad a las que se quiere hacer frente con este grupo de encuentro impulsado por la red de centros de mayores de Vitoria-Gasteiz.

En este reportaje podemos escuchar a uno de los primeros participantes. Txetxu es vitoriano y tiene 64 años. Reconoce que viene de una generación que vivía la homosexualidad de una forma complicada. Y aunque hace años que dejó el armario, reconoce que, 'no somos capaces de vivir abiertamente nuestra diversidad y te condiciona tu vida hasta límites bestiales'.

Pese a todo, agradece en este reportaje que se generen espacios en los que compartir con otros mayores del colectivo sus realidades y preocupaciones. 'Hay que cambiar las actitudes para que nuestra condición sea algo más'.

Alex Beltrán de Lubiano, técnico de Bizan, relata el germen de este grupo. 'Había una invisibilidad muy grande'. También relata cómo existe en estas generaciones un miedo a volver al armario. 'La gente que ahora tiene más de 55 años han vivido situaciones muy complejas que condicionan mucho cómo viven actualmente y cómo envejecen'.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer