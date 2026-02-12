Vitoria impulsa un punto de encuentro para mayores de 55 años LGTBIQ+

La película Maspalomas nos acercó una realidad que estaba oculta: la situación que viven las personas homosexuales cuando llegan a mayores, y no pueden vivir su condición con normalidad. Soledad e invisibilidad a las que se quiere hacer frente con este grupo de encuentro impulsado por la red de centros de mayores de Vitoria-Gasteiz.

En este reportaje podemos escuchar a uno de los primeros participantes. Txetxu es vitoriano y tiene 64 años. Reconoce que viene de una generación que vivía la homosexualidad de una forma complicada. Y aunque hace años que dejó el armario, reconoce que, 'no somos capaces de vivir abiertamente nuestra diversidad y te condiciona tu vida hasta límites bestiales'.

Pese a todo, agradece en este reportaje que se generen espacios en los que compartir con otros mayores del colectivo sus realidades y preocupaciones. 'Hay que cambiar las actitudes para que nuestra condición sea algo más'.

Alex Beltrán de Lubiano, técnico de Bizan, relata el germen de este grupo. 'Había una invisibilidad muy grande'. También relata cómo existe en estas generaciones un miedo a volver al armario. 'La gente que ahora tiene más de 55 años han vivido situaciones muy complejas que condicionan mucho cómo viven actualmente y cómo envejecen'.