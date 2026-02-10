ELA y LAB convocan huelga en los comedores escolares de gestión directa

Los sindicatos ELA y LAB han anunciado una huelga en comedores escolares de gestión directa para los días 24, 25 y 26 de febrero, tras no haberse producido ningún avance en las más de quince reuniones celebradas para negociar el convenio.

ELA ha abogado por un convenio que responda "a las condiciones reales de la plantilla" y, entre sus principales reivindicaciones, están las de subidas salariales por encima del IPC, "sin límites salariales y sin ninguna referencia a otros convenios"; revisión de los ratios y las cargas de trabajo actuales, así como de las contrataciones mínimas en un sector "donde las jornadas parciales son muy precarias".

"No vamos a renunciar a la subida salarial firmada en el anterior convenio. Entendemos que las empresas no aplican las subidas correspondientes a los años 2024 y 2025 con el objeto de presionar a las plantillas", ha concluido.

El sindicato LAB ha señalado que inician movilizaciones ante una situación que, a su juicio, se ha vuelto "insostenible" y que "se prolonga en el tiempo sin respuestas ni soluciones".

LAB ha denunciado el "bloqueo" del convenio colectivo, la no aplicación de las subidas salariales ya pactadas y "la falta total" de avances en cuestiones fundamentales como los ratios, las funciones y las jornadas laborales, aspectos que "afectan directamente al día a día de los trabajadoras y al funcionamiento de los comedores escolares".

La central sindical ha afirmado que la situación no es nueva, pero sí se ha agravado por "la falta de voluntad negociadora", tanto por parte de las empresas como por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco que tienen competencias directas en esta materia.