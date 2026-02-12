Dimite la alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) al sentirse utilizada para perjudicar al PNV

La alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia), Karmele Tubilla (PNV), ha renunciado al cargo por "razones personales, familiares y políticas", y se ha mostrado convencida de estar siendo utilizada por el resto de fuerzas políticas para perjudicar la imagen de su partido.

El PNV ha indicado por su parte que será el hasta ahora primer teniente de alcalde, Edorta Rodrigo, quien asuma inicialmente el cargo mientras se trabaja en la elección de la persona que se presentará al pleno para "llevar las riendas" del municipio.

En un escrito hecho público esta mañana, Tubilla dice estar convencida de estar siendo utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen del Partido Nacionalista Vasco en Santurtzi. "No puedo permitir que eso ocurra ya que mi compromiso con las siglas de mi partido es absoluto. Siempre he actuado de manera rigurosa y ejemplar en la defensa de los intereses del Ayuntamiento", ha añadido.

Supuesta filtración

En noviembre, Tubilla apartó de sus funciones a la concejal del área de Seguridad, Sonia López, después de que se quebrara su confianza en ella tras las acusaciones por parte de los sindicatos de una supuesta filtración de un examen de ascenso a un agente de la Policía Local. Finalmente, el Ayuntamiento suspendió cautelarmente la OPE para esclarecer lo ocurrido en el proceso de oposición.

"Seguro que he cometido errores, pero dejo el puesto de alcaldesa con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por y para mejorar la vida de los santurtziarras. Y creo, de verdad, que lo he conseguido", añade Tubilla. Tras afirmar que ha tenido que adoptar decisiones "muy duras" que han afectado a personas muy cercanas en el gobierno, subraya que, "sin prejuzgar su inocencia", cree que debía hacerlo así por el bien de Santurtzi y del partido. Por último, traslada un agradecimiento, entre otros, a su familia, al grupo municipal y al PNV, formación con la que manifiesta seguir colaborado "con total lealtad".

Por su parte, el PNV dice entender las razones de la renuncia al cargo y estar ya trabajando para "garantizar la gobernabilidad del Consistorio". Tras agradecerle el trabajo realizado durante todos estos años en el Ayuntamiento, destaca la "generosidad, dedicación y el compromiso" de la regidora.