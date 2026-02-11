Éstas son las historias tras las próximas medallas al mérito en protección civil en Euskadi

El Gobierno vasco celebrará este sábado el acto anual de entrega de las distinciones al Mérito en Emergencias y Protección Civil en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el que se otorgarán 43 medallas a 41 personas que han protagonizado actuaciones especialmente meritorias en el ámbito de la protección civil a lo largo del último año.

En la ceremonia se concederán 42 medallas con distintivo verde y una con distintivo rojo.

El mayor reconocimiento

En esta edición, el distintivo rojo que reconoce actos o actuaciones extraordinarias será concedido a Edwin Geovanny Castillo. El hondureño vecino de Bilbao intervino de forma decidida en un incendio en un inmueble. Castillo logró rescatar a un vecino de avanzada edad utilizando una escalera de obra e intentó igualmente auxiliar a su esposa, que lamentablemente se encontraba en otra estancia y no pudo ser salvada debido a sus problemas de movilidad.

42 medallas con distintivo verde