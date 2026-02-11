Éstas son las historias tras las próximas medallas al mérito en protección civil en Euskadi

El Gobierno vasco celebrará este sábado el acto anual de entrega de las distinciones al Mérito en Emergencias y Protección Civil en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el que se otorgarán 43 medallas a 41 personas que han protagonizado actuaciones especialmente meritorias en el ámbito de la protección civil a lo largo del último año.
En la ceremonia se concederán 42 medallas con distintivo verde y una con distintivo rojo.
El mayor reconocimiento
En esta edición, el distintivo rojo que reconoce actos o actuaciones extraordinarias será concedido a Edwin Geovanny Castillo. El hondureño vecino de Bilbao intervino de forma decidida en un incendio en un inmueble. Castillo logró rescatar a un vecino de avanzada edad utilizando una escalera de obra e intentó igualmente auxiliar a su esposa, que lamentablemente se encontraba en otra estancia y no pudo ser salvada debido a sus problemas de movilidad.
42 medallas con distintivo verde
- El 26 de noviembre de 2024, Jorge Mejuto Pazos y Juan Ignacio Ballesteros Vicente rescataron del interior de un vehículo a una mujer que había sufrido un aparatoso accidente de tráfico en Ortuella. Ambos intervinieron con rapidez ante el riesgo de que el coche pudiera incendiarse.
- El 23 de enero de 2025, Diego Hermoso de Mendoza Pi, médico de profesión, y Martín Urieta Alonso, bombero fuera de servicio, contribuyeron a salvar la vida de un motorista que sufrió la amputación de parte de una de sus piernas tras sufrir un grave accidente en las inmediaciones del barrio bilbaíno de Santutxu.
- El 6 de septiembre de 2025, el agente de la Brigada Móvil de la Ertzaintza fuera de servicio, José Ángel R. C., logró salvar la vida de una mujer al rescatarla de las aguas de la playa de Ubiarco de Santillana del Mar (Cantabria).
- El 21 de junio de 2025, el policía local de Eibar, Aritz M. F. salvó la vida de Muriel, de dos años de edad, después de que esta se desplomara con evidentes signos de asfixia mientras jugaba en la plaza de Unzaga.
- El 16 de marzo de 2025, Manuel Sanz Barrachina e Imad El Hannaoui Asski, ambos voluntarios de Cruz Roja, rescataron en aguas de Getaria a un hombre que se encontraba en serias dificultades tras volcar su kayak.
- El 9 de enero de 2025, Raúl F. B. y Gontzal G. G., ambos ertzainas fuera de servicio adscritos a la Ertzainetxea de Sestao, salvaron la vida de un varón que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en un recinto deportivo de Basauri tras realizarle una RCP.
- El 9 de mayo de 2025, la agente de la Ertzaintza Amalia P. C. logró salvar la vida de un hombre que se había caído y golpeado la cabeza contra el pavimento tras mantener una discusión con otra persona en plena vía pública de Barakaldo. La agente practicó a la víctima un masaje cardíaco ya que había entrado en parada.
- El 24 de septiembre de 2024, Guillermo Gómez Jimeno, Guillermo Gómez-Goikoetxea Ortega, Asís Kaifer Areitio, Pablo Cabezuelo Castillo y Jon Ruiz de Loizaga Peña rescataron a un menor que estaba a punto de ahogarse en la playa La Salvaje (Sopela) poniendo en riesgo su propia vida debido al mal estado de la mar.
- El 12 de agosto de 2025, el agente de la Ertzaintza Carlos M. H. se implicó, junto a otros servicios de emergencias, en la búsqueda de una mujer que había desaparecido de la residencia Las Laceras de Balmaseda. Se da la circunstancia de que el agente participó activamente en el operativo, tanto estando de servicio como posteriormente, una vez finalizada su jornada laboral.
- El 1 de febrero de 2024, los agentes de una patrulla de la Ertzaintza Juan Antonio C. S., Ander G. E., Jesús G. P. y Asier U. R. lograron evitar el suicidio de un varón en el puente de Rontegi después de mantener con el mismo una larga charla.
- El 24 de septiembre de 2025 el agente de la Policía Municipal de Erandio, Javier D. L. R. G. D. A. logró salvar la vida de un varón que se había autolesionado con un cuchillo al practicarle un torniquete.
- El 4 de enero de 2025, el agente de la Ertzaintza, Ion Ander I. M. consiguió salvar la vida de un varón que había sufrido un accidente de tráfico en Ibarra tras sufrir una indisposición al practicarle una R.C.P.
- El 9 de enero de 2025, el agente de la policía local de Basauri, Jon A. F. acudió personalmente a un gimnasio de la localidad tras recibirse en comisaría una llamada en la que se alertaba de que un varón de mediana edad había sufrido una parada cardíaca. Una vez en el recinto deportivo, Jon practicó a la víctima maniobras de RCP gracias a las cuales logró salvarle la vida.
- El 25 de junio de 2024, Ekain Arrizabalaga Etxebarria atendió a cuatro personas atrapadas en el interior de un turismo que había colisionado con una autocaravana en el término municipal de Zestoa.
- El 9 de septiembre de 2023, el Inspector de la Policía Nacional fuera de servicio, Juan José I. D., auxilió a diversas personas implicadas en un accidente de tráfico ocurrido en el interior del túnel Isuskitza, en la autopista AP1, a su paso por la localidad alavesa de Legutio.
- El 5 de agosto de 2025, Hicham Badraoui, rescató a un joven que se encontraba flotando boca abajo en la playa de La Concha de San Sebastián, a unos 30 metros del Club Naútico. Hicham, que había ejercido como socorrista en su Marruecos natal, le sacó del agua y le realizó diversas maniobras de reanimación que contribuyeron a salvarle la vida.
- El 11 de agosto de 2025, Julen López Arrastia salvó la vida de un joven que presentaba claros signos de ahogamiento en aguas de la presa de Fagollaga de Hernani.
- El 9 de noviembre de 2024, los agentes de la Guardia Municipal de Donostia, Esther G. S. y Asier A. A. contribuyeron decisivamente a salvar la vida de una persona de avanzada edad que se había atragantado en un centro de jubilados.
- El 20 de febrero de 2025, los agentes Daniel O. R., Jaime B. A. y Mikel G. O. realizaron una RCP a una persona que había sufrido un paro cardíaco en plena vía pública.
- El 16 de julio de 2025, las agentes Eneritz G. J., Leire L. G. y Aroa B. F. socorrieron a una mujer caída en el balcón de su vivienda con síntomas de pérdida del conocimiento. Las agentes lograron acceder al piso y abrir la puerta a los servicios de emergencias a través del tejado del inmueble.
- El 26 de julio de 2025, los agentes Iosune L. L., Mikel M. G., Asier A. A., Alberto G. G., Jaime B. A. y Aritz M. E., socorrieron a un hombre que había sufrido un paro cardíaco en su domicilio. Los Agentes intervinientes informaron de la situación a fin de que se solicitara una ambulancia y, simultáneamente, se turnaron en las maniobras de reanimación cardiopulmonar.