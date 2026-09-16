Vecinos del Casco Medieval de Vitoria muestran su "hartazgo", tras tres años sin fibra óptica desde el apagón digital

Los vecinos del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz han mostrado su "hartazgo" y "malestar" por no poder contar con fibra óptica y acceso a internet en varias arterias de la zona, dentro de "un problema enquistado" tres años después del apagón de ADSL en 2023.

El portavoz de la asociación de vecinos del Casco Viejo, Manu Arakama, ha acudido a la comisión municipal de Espacio Público para pedir explicaciones por esta falta de conexión a internet, secundado por una concentración que Gasteiz Txiki ha llevado a cabo ante las puertas del Ayuntamiento para demandar una solución a la falta de conexión digital.

Arakama ha trasladado el "malestar vecinal" por no contar al 100% con fibra óptica en el barrio, una situación que afecta a un total de 31 comunidades de vecinos y siete locales comerciales, los cuales "no tienen acceso a internet", tras la desconexión de su acceso a través del cobre en 2023.

Respecto a los afectados y a modo de ejemplo, ha explicado que "no tiene razón de ser" que haya un portal de la calle Las Escuelas que tiene acceso a la fibra óptica y el colindante no, para exponer que la propia asociación de vecinos utiliza un aparato de radiodifusión, porque no tiene posibilidad de fibra óptica. Una situación que afecta también a diversas zonas de las calles Cuchillería, Zapatería y a todos los cantones del casco, entre otros espacios.

En este sentido, ha reprochado que el Ayuntamiento "no investigará ni fiscalizará" las obras que se realizaron en el casco hace décadas a la hora de implantar las conexiones a internet y ha censurado la "falta de comunicación" del Consistorio, para resaltar que "el anterior alcalde venía a preocuparse por los problemas del casco", una actitud que la asociación "echa de menos" con esta corporación.

"Estamos en pleno siglo XXI. Descubrimos un diplodocus en Teruel y en el casco de Gasteiz no hay fibra óptica, cuando es un derecho como el agua y la luz. Hay estudiantes y comerciantes sin internet. Es otra evidencia más de lo difícil que es vivir en el Casco Viejo a día de hoy. Todos consideramos que es la joya de la corona, pero, por estas cosas, la gente se marcha del barrio", ha lamentado.

'Hacemos todo lo que podemos'

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal (PNV), ha compartido con Gasteiz Txiki que es un "problema injustificable" en el siglo XXI que haya zonas del Casco Medieval que no tengan acceso a la fibra óptica y ha asegurado que el Ayuntamiento "hace todo lo que puede y está en su mano" para tratar de subsanar la cuestión.

La edil ha explicado que el barrio "sí tiene fibra óptica", pero "no está conectada con las viviendas" por diferentes causas, como que no existe conectividad en algunas comunidades, porque o está dañada, obstruida o la arqueta no llega correctamente al edificio o porque el inmueble en cuestión no tiene las condiciones adecuadas al ser antiguo y es necesario realizar una obra.

Tras señalar que el despliegue corresponde a las operadoras, ha destacado los recursos municipales destinados para ejecutar las acometidas, así como ha enumerado los "tres intentos" llevados a cabo.

En este sentido, ha recordado que el primer concurso quedó desierto y el segundo, a pesar de adjudicarse, quedó desierto de nuevo, ya que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores y no firmó el contrato. Por ello, el Ayuntamiento volverá a licitar las obras para llevar la fibra óptica al Casco Medieval, incrementando la partida hasta un total de 250.000 euros.

Por otra parte, Artolazabal ha expuesto los "problemas" con Telefónica para que facilite toda la información "detallada" al respecto, puesto que, si no lo hace, el Consistorio "seguirá a ciegas". "Tener fibra óptica no es un capricho y, por ello, el Ayuntamiento hace todo lo que está en su mano, pero hay circunstancias que han evitado la solución al problema, como la falta de información de Telefónica, ya que tenemos que saber dónde actuar, qué hay que hacer y cuánto va a costar hacerlo", ha manifestado.

La concejala ha reiterado que la administración local "no está parada" y "sigue adelante con más recursos", para lograr el objetivo que "el 100% de los portales del Casco Medieval tengan acceso a internet".

Durante su segundo turno, el portavoz de Gasteiz Txiki ha agradecido la "buena voluntad" del Consistorio para que el problema se solucione lo antes posible, aunque ha lamentado que, con la nueva licitación, "nos pondremos ya en el otoño del año que viene". Un asunto al que ha sumado "un problema añadido", el cierre por obras del centro cívico Aldabe a partir del 1 de enero.