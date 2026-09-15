La fiscal superior de Euskadi alerta de la comisión de delitos contra la libertad sexual por menores

La fiscal superior del País Vasco ha alertado este martes que la comisión de delitos contra la libertad sexual por parte de menores es "altamente preocupante", así como el aumento del número de delitos de carácter grave cometidos por menores.

Es una de las reflexiones que ha compartido con la prensa antes de entregar la memoria anual de la Fiscalía a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

En Euskadi llegan cada día 6 delitos contra la libertad sexual a los juzgados. 2157 en total el año pasado. Las diligencias por agresiones sexuales a menores han crecido un 30%, y sobre todo crecen los cometidos por otros menores. "La comisión de delitos para la libertad sexual en el ámbito de menores es altamente preocupante", ha insistido.

"Los mecanismos que tenemos de respuesta igual no son adecuados, igual tampoco logramos más que reaccionar, cuando en este ámbito igual el área de prevención es el que debería funcionar", ha reflexionado sobre los mecanismos de prevención.

'No son conscientes'

En este punto, Carmen Adán se ha referido a la pornografía y el acceso de menores. "Transmiten archivos con un contenido pornográfico muy peligroso que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen".

Sin embargo, ha reconocido que desde los procedimientos judiciales no se puede dar la respuesta adecuada a este problema, sino que compete al campo de la prevención educativa, familiar y social.

Falta total de agilidad en la justicia

Asimismo, ha destacado "la falta de total agilidad en los procedimientos" y ha asegurado que "tenemos un problema de ralentización de la administración de la justicia que no logramos solucionar".

"Nos preocupa mucho que haya descendido el número de diligencias urgentes, que es uno de los procedimientos que por parte de la Fiscalía se consideran adecuados para ayudar a la agilidad", ha asegurado.