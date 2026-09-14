Abogados Cristianos pedirá hasta tres años de prisión para los 15 investigados de los campamentos de Bernedo

Abogados Cristianos pedirá hasta tres años de prisión para los 15 trabajadores investigados de los campamentos de Bernedo(Álava) por un presunto delito de exhibicionismo, corrupción de menores y coacciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz toma este lunes declaración a 15 investigados por estos hechos, de los que habrían sido víctimas menores de edad que acudían a estas colonias, según ha informado a los medios el abogado de la asociación, Pablo Jarque, que se ha personado como acusación popular en el caso.

Las asociación ha presentado una querella contra los investigados por un presunto delito de exhibicionismo, de corrupción de menores y también han planteado un delito de coacciones porque ha considerado que los hechos que imputan son "muy graves" como el hecho de que "los monitores del campamento deambulaban desnudos ante menores de entre 7 a 15 años".

También ha destacado "la imposición a los menores de ducharse de manera mixta, niños y niñas, y todo ello ante también la presencia de monitores desnudos, o la organización de veladas nocturnas en las que los monitores iban desnudos también, simulaban actos sexuales y estaban envueltos en papel film".

Por su parte, Jarque ha informado que espera que una vez se hayan presentado las pruebas y las declaraciones, el órgano instructor decida poner fin a la fase de instrucción y permita a las acusaciones presentar su escrito de acusación.

Ha insistido que el objetivo es defender los derechos fundamentales de los menores, así como el derecho de las familias a educar a sus hijos en entornos seguros y sobre todo, proteger la indemnidad sexual y la intimidad de los menores.