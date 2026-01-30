Tubos Reunidos planteará un ERE para las plantas de Amurrio (Álava) y Trápaga (Bizkaia)

Tubos Reunidos ha convocado a los comités de empresa de las plantas de Amurrio (Álava) y Trápaga (Bizkaia) a una reunión, el próximo 9 de febrero, en las instalaciones de la planta alavesa, para "presentar y explicar las medidas del Plan de Viabilidad que afectarán a cada una de las plantas" y que incluyen la realización de un ERE conforme al Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

Así lo ha transmitido la dirección del grupo alavés tanto en una carta enviada a los comités de empresa como a través de una comunicación remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En ambos escritos, la empresa ha trasladado que en dicho encuentro va a "explicar de forma clara, directa y transparente las medidas recogidas en el Plan de Viabilidad "ante la compleja situación económica y el contexto internacional actual de los mercados".

Según han explicado, "dichas medidas buscan la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible, e incluyen la realización de un ERE conforme al Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre".

Precisamente este pasado jueves el Consejo de Administración de Tubos Reunidos nombró a Joaquín Fernández de Piérola presidente no ejecutivo de la compañía, tras la dimisión de Josu Calvo, que ocupaba este puesto.

Calvo explicó que su dimisión se debió a circunstancias "sobrevenidas", debido al "aumento considerable" de la dedicación que requiere la sociedad.