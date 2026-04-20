Talgo firma un contrato de 756 millones para suministrar una flota de trenes diurnos y nocturnos en Suecia

La compañía vasca Talgo ha suscrito un contrato con la Administración de Transportes de Suecia (Trafikverket) para el suministro y el mantenimiento integral de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos de larga distancia, que cubrirá rutas desde Estocolmo hasta ciudades más septentrionales por un valor aproximado de 756 millones de euros.

En un comunicado, la empresa alavesa ha informado de que el pedido inicial consta de 10 locomotoras, 9 composiciones de día y 11 composiciones de noche y de su mantenimiento durante 10 años, incluidos el suministro de piezas de parque, herramientas especiales y otros servicios asociados.

El cliente, además, dispone también de la opción de ampliar este primer pedido, mediante la petición de material rodante adicional y la extensión del periodo de mantenimiento durante dos años.

Según han destacado desde la compañía, el contrato "pone de manifiesto la confianza de Trafikverket en Talgo y en su capacidad para suministrar trenes destinados a ser utilizados en condiciones climáticas extremas, y consolida su posición como un socio confiable para las mayores compañías ferroviarias europeas".

Los nuevos trenes servirán para conectar el sur del país con las ciudades más septentrionales, superando incluso el círculo polar ártico y al acto de firma del contrato han asistido el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Suecia, Andreas Carlson; el director general de Trafikverket, Roberto Maiorana; el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta; y el presidente de Talgo, Jose Antonio Jainaga.

Tras la rúbrica, Jainaga ha indicado en Suecia que "estos trenes, que formarán parte de la plataforma Talgo 230, podrán circular a 200 kilómetros por hora y, debido a las condiciones climáticas extremas que soportarán, que alcanzan temperaturas de hasta -40°C durante el invierno del norte, Talgo "desarrollará un conjunto completo de soluciones técnicas destinadas a garantizar la seguridad, la fiabilidad operativa, la disponibilidad del servicio de estos trenes, y sobre todo el máximo confort de los pasajeros".

El pedido firmado consiste en trenes modulables que podrán circular a una velocidad comercial máxima de 200 km/h en Suecia y Noruega, con una interoperabilidad total que permitirá circulaciones transfronterizas sin interrupciones, extensibles en el futuro a otros países centroeuropeos.