Industria

Suspendida la huelga indefinida de Tubos Reunidos en Amurrio

El comité de empresa cree que la entrada en concurso supone "un cambio de escenario" pero no descartan "volver a utilizar la huelga si la situación lo requiere"

Agencias

Vitoria |

Tubos Reunidos
Tubos Reunidos | Iñaki Berasaluce

La huelga indefinida que Tubos Reunidos mantenía desde el pasado 16 de marzo para denunciar el ERE y la paralización de la actividad de la acería de la planta alavesa de Amurrio, ha quedado suspendida este viernes, tras una asamblea informativa a toda la plantilla convocada por ELA, LAB y ESK. La mayoría del comité ha asegurado que, sin embargo, celebrará paros de 24 horas en las próximas semanas.

La decisión se ha adoptado una semana después de que un grupo de empleados -menos de un tercio de la plantilla- celebrara una asamblea que votó a favor de volver al trabajo, una postura que fue rechazada por ELA, LAB y ESK, que suman mayoría en el comité de empresa.

El pasado martes, el juzgado de lo Mercantil de Vitoria aprobó el concurso voluntario de acreedores solicitado por la empresa.

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