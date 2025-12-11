Robbie Williams y David Byrne, cabezas de cartel del BBK Live 2026

El cantante británico Robbie Williamns y el exlider de la banda ‘Talking Heads’, David Byrne, serán los cabezas de cartel del próximo Festival Bilbao BBK Live, que celebrará su vigésimo aniversario los días 9, 10 y 11 de julio de 2026.

Robbie Williamns, icono del pop británico, llevará al escenario de Kobetamendi su ‘Long 90´s Tour’, que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbun, ‘Britpop’.

Otra figura imprescindible de la música contemporánea se suma a este cartel. Es la mente creativa detrás de Talking Heads, David Byrne

Entre los artistas confirmados este jueves por la organización figuran asimismo la banda de blues-rock Alabama Shakes, el DJ Richie Hawtin y la cantautora francesa Zaz.

También se han anunciado las actuaciones de la banda de rock británica-irlandesa IDLES, la cantante británica Lily, que presentará su álbun ‘West End Girl’, y la música electrónica de la belga Charlotte de Witte.

Entre los artistas españoles incluidos en el cartel del BBK Live destacan Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A., Xoel López y Depresión Sonora, mientras que Yerai Cortés y Queralt Lahoz explorarán sobre el escenario las nuevas formas del flamenco.