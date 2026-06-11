Pradales reivindica en la visita del papa la solidaridad migratoria de Euskadi y Canarias

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado este jueves la solidaridad entre Euskadi y Canarias ante el fenómeno migratorio y ha defendido que la dignidad humana debe situarse en el centro de la acción política. Pradales, que ha viajado a Gran Canaria para ver por primera vez al papa León XIV en España, ha asegurado que el Gobierno Vasco ha querido ser "siempre solidario con el pueblo canario" y atender la migración desde la concepción del "modelo vasco de acogida", pensando "en la dignidad de las personas" y en su capacidad de integrarse en la sociedad de destino.

"Nosotros hemos querido ser siempre solidarios con el pueblo canario y también atender desde esa concepción de lo que denominamos nosotros el modelo vasco de acogida, pensando en la dignidad de las personas y que luego tienen que tener la capacidad de integrarse también a la sociedad a la que llegan, ayudando a Canarias y haciendo de la mano este tránsito", ha aseverado en declaraciones a los medios.

El lehendakari ha señalado que la situación de Euskadi "objetivamente no tiene nada que ver" con la vivida en Canarias, aunque ha recordado que su comunidad ha afrontado momentos de dificultad vinculados a la frontera del Bidasoa y a la frontera con Francia. "Nosotros somos un lugar de tránsito. Estos años hemos tenido también que atender el tránsito de 45.000 personas que estaban moviéndose desde el Estado hacia el norte de Europa y a veces con una cerrazón de las autoridades francesas que nos genera también problemas para poder atender a todas esas miles de personas", ha explicado. Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre ambas comunidades y entre sus respectivos gobiernos.

"Lo importante es la solidaridad entre el pueblo vasco y el pueblo canario, entre los dos gobiernos y hemos mantenido y seguimos manteniendo muchísima colaboración", ha agregado. En su opinión hay que poner en el centro de la acción política la dignidad humana y, por lo tanto, ha continuado cuando hay una crisis migratoria, hay que atender a las personas que tienen derechos. Ha lamentado que quienes migran llegan en "condiciones muy complicadas de todo tipo" y que es necesario ofrecerles "una salida vital" porque están "arriesgándolo todo para empezar su propia vida" y desarrollar "un proyecto vital de esperanza".