Petronor lidera un Hub de combustibles renovables que movilizará 250 millones en 3 años y creará 1.200 empleos

Petronor liderará un proyecto que traccionará a 51 empresas para crear en Euskadi un Hub de combustibles renovables que movilizará, con distintas aportaciones, 250 millones en una inversión inicial para los próximos tres años y creará 300 puestos de trabajo directos y 900 indirectos, 1.200 empleos nuevos en total. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia y la colaboración del Basque Energy Cluster.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha sido el encargardo de presentar este jueves en el Energy Intelligence Center (EIC), el Proyecto Transformador "Hub de combustibles renovables", el cuarto de base industrial surgido en el marco del Plan de Industria Euskadi-2030.

En el acto de presentación también han tomado parte el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el CEO de Nortegas, Juan Villar, y el director de producto de H2Site, Guillermo García.

En la comparecencia, han subrayado que este proyecto situará a Euskadi a la vanguardia europea en el desarrollo tecnológico e industrial de los combustibles renovables.

Este nuevo Hub, con base en el Energy Intelligence Center (EIC) en Abanto (Bizkaia), articulará las capacidades tecnológicas, industriales y científicas existentes de Euskadi para impulsar el desarrollo de los combustibles renovables y está previsto que se desarrollen e implanten tecnologías clave vinculadas a los combustibles sintéticos, los biocombustibles avanzados, las tecnologías asociadas al CO2 y al hidrógeno renovable.

El proyecto, liderado por Petronor, que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, traccionará a 51 empresas, 23 de ellas pymes, y contará con la colaboración del Basque Energy Cluster. También se contará con la participación de cuatro centros tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).

Este Hub movilizará una inversión inicial cercana a los 250 millones en los próximos tres años, principalmente por parte de Petronor, Gobierno vasco y Diputación vizcaína, además de otros participantes en el proyecto.

De esa cifra, casi 85 millones de euros se destinarán a actividades de I+D y desarrollo tecnológico, "reforzando el posicionamiento de Euskadi como polo de referencia en innovación energética e industrial"

El Hub de Combustibles Renovables supondrá la creación de 300 puestos de trabajo directos de alta cualificación, a los que se sumarán 900 empleos indirectos, alcanzando un total de 1.200 nuevos puestos de trabajo, vinculados a actividades industriales y tecnológicas de alto valor añadido.

(Habrá ampliación)