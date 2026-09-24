Los perros de más de ocho kilos podrán viajar en Metro Bilbao a partir del 15 de octubre

Los perros de más de 8 kilos podrán viajar en Metro Bilbao a partir del próximo 15 de octubre, pero su acceso no estará exento de algunas restricciones.

Los canes no podrán utilizar el metro en las horas punta de los días laborables (entre las 7:00 y las 10:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas). Tampoco podrán hacerlo en el horario nocturno de viernes y sábados, ni en circunstancias de aglomeración o movilidad excepcional (partidos en San Mamés, Aste Nagusia, Santo Tomás…). Cabe destacar que estas restricciones afectan al conjunto del viaje, por lo que éste deberá comenzar y acabar siempre dentro del horario permitido.

Estos perros deberán viajar con bozal y una correa no extensible que no supere los 50 centímetros de longitud. Tampoco podrán ocupar asiento ni viajar en el primer o el último coche de cada tren, al estar reservados estos para personas de movilidad reducida y sillas de bebé. Además, quienes viajen con perros de grandes dimensiones no podrán imponer su presencia al resto del pasaje que se pueda sentir atemorizado y tendrán que trasladarse a otra zona habilitada en tal caso.

En lo que al acceso a las instalaciones se refiere, los perros de más de 8 kilos no podrán utilizar las escaleras mecánicas ni los pasillos rodantes. Sí podrán hacer uso de los ascensores, pero respetando el orden de prioridad habitual y siempre que no generen molestias al resto de ocupantes. Asimismo, sus responsables deberán extremar la precaución en las zonas de validación y en cualquier área de apertura o cierre de puertas, como la boca de la propia estación o la entrada a los trenes.