Osakidetza revacunará a 17 personas tras la rotura de la cadena de frío

Osakidetza va a citar, para proceder a su revacunación, a las 17 personas, 12 en el ambulatorio bilbaíno de Arangoiti y cinco en Lasarte (Gipuzkoa), a las que han inoculado vacunas que habían registrado rotura de la cadena de frío.

Según ha explicado el consejero de salud, son dos casos diferentes pero que en definitiva, se detectaron en los controles que se hacen 'antes, durante y después': la temperatura no correspondió en algún momento a la estipulada para garantizar la efectividad de la inoculación.

Con el caso de las vacunas caducadas aun en la mente de todos, EH Bildu ha sido quien ha desvelado la incidencia, registrando una pregunta parlametaria. La coalición soberanista pide explicaciones al consejero y asegura que 'no se entiende que ahora se haya vuelto a producir un incidente grave en la gestión de las vacunas'.

'No ha habido ningún riesgo'

Alberto Martínez ha insistido ante los medios que 'en ningún momento ha habido riesgo para el paciente, hemos actuado siguiendo el protocolo, sin riesgo, y de la forma más garantista'. En cualquier caso, el Comité de Investigación y Trazabilidad de las Vacunas analizará lo ocurrido.