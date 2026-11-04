Osakidetza realiza el trasplante hepático número 2.000

30 años después de la primera intervención realizada en Euskadi, los avances médicos y la donación de órganos han transformado los trasplantes y se han ampliado sus posibilidades de tratamiento. El número 2.000 se realizó en el Hospital Universitario Cruces, centro "de referencia" en Euskadi para el trasplante hepático y el manejo de las enfermedades hepáticas avanzadas

Según ha explicado el Departamento de Salud, la incorporación de mejoras en el diagnóstico por imagen, los dispositivos quirúrgicos, la anestesia, los tratamientos inmunosupresores y los cuidados postoperatorios han permitido ampliar las indicaciones de trasplante y ofrecer esta opción a pacientes de mayor edad y con situaciones clínicas cada vez más complejas.

Actualmente, la edad media de las personas receptoras se sitúa en los 58 años, ocho de cada diez son hombres y la edad máxima de los pacientes trasplantados alcanza los 73 años.

Las principales indicaciones de trasplante hepático en Euskadi corresponden a pacientes con cirrosis alcohólica, que representa el 40% de los casos, seguida de las secuelas derivadas de la hepatitis C (15%).

La evolución del trasplante hepático también se refleja en los resultados clínicos y en la actualidad, la supervivencia tras el trasplante hepático en el Hospital Universitario Cruces alcanza el 96% al año, el 91% a los tres años y el 87% a los cinco años. que permite dar respuesta a pacientes que precisan un trasplante como única alternativa terapéutica.