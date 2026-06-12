Osakidetza llama a la ciudadanía a donar sangre durante todo el verano ante la caída de las reservas en julio y agosto

El Departamento de Salud y Osakidetza, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra este 14 de junio, han hecho un llamamiento a la población para que acuda a los puntos habituales de donación con el fin de garantizar las reservas durante todo el verano. Así, han recordado que en Euskadi cada día se necesitan cerca de 400 donaciones y que las reservas se reducen en los meses de julio y agosto, por lo que es importante que las donaciones se mantengan con regularidad durante todo el periodo estival.

Desde Osakidetza han explicado que, en la actualidad, aproximadamente el 3% de la población vasca dona sangre de manera regular, una tasa que, "aunque importante, es necesario que continúe creciendo al menos hasta el 4% para garantizar la estabilidad del sistema". Para concienciar y visibilizar la importancia de la donación de sangre, desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza se ha promovido una iniciativa para que este viernes, sábado y domingo los ayuntamientos e instituciones de Euskadi se iluminen de color rojo de ocho de la tarde a las doce de la noche.

"Queremos aprovechar esta fecha para recordar que la donación de sangre, aunque nace de un acto individual de solidaridad y altruismo, constituye un recurso estratégico fundamental para la sostenibilidad del sistema", han asegurado. En este sentido, han recordado que, gracias al compromiso de las personas donantes, que en Euskadi rondan las 50.000 personas cada año, se puede mantener la actividad diaria de los hospitales, desde cirugías programadas hasta tratamientos oncológicos y atención de urgencias. Concretamente, las donaciones permiten ayudar de manera directa o indirecta a más de 60.000 pacientes al año.

"La sangre no se puede fabricar; la generosidad de la ciudadanía es el único motor que permite salvar vidas cada día", ha resaltado, al tiempo que han llamado a la población a donar sangre durante todo el verano. Al igual que las Navidades, los meses de julio y agosto "son fechas complicadas para el suministro de componentes sanguíneos en los hospitales vascos". Para anticiparse a esa bajada de suministros, consideran que "desde ya mismo y durante todo el verano es necesario acudir a donar".

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en buen estado de salud y pesar más de 50 kilos. Los puntos fijos así como unidades móviles repartidas en los tres territorios para donar sangre, así como los horarios en los que poder hacerlo, se actualizan constantemente en la web https://donantesdesangre.eus/donde-donar/ o en las redes sociales de Donantes de Sangre de Euskadi (@donantesangreuskadi).

Incrementar la participación

En la actualidad, aproximadamente el 3% de la población vasca dona sangre de forma regular. Para garantizar la estabilidad del sistema y responder al incremento de las necesidades sanitarias presentes y futuras, es necesario aumentar esta cifra hasta el 4% de la población, lo que supondría "incorporar miles de nuevas personas donantes y consolidar un modelo sostenible que permita evitar posibles situaciones de escasez".

Tal y como han subrayado, "este incremento de apenas un punto porcentual tendría un enorme impacto en la capacidad del sistema sanitario para mantener unas reservas estables durante todo el año y asegurar la disponibilidad de sangre, plasma y otros componentes sanguíneos para cualquier paciente que los necesite en cualquier momento".

Durante el año pasado Euskadi registró un total de 79.107 donaciones por parte de 46.418 donantes, la mayoría habituales y que donan de forma regular (dos o más veces cada año), aunque destaca la incorporación de 6.599 nuevos donantes. Se obtuvieron 68.415 concentrados de glóbulos rojos, 11.504 dosis de plaquetas y 22.224 litros de plasma se utilizaron en la elaboración de medicamentos como inmunoglobulinas, factores antihemofílicos albúmina.

"La donación de sangre es mucho más que un acto solidario. Es una acción imprescindible que permite el funcionamiento diario de hospitales y centros sanitarios. Cada bolsa donada se transforma en distintos componentes que pueden beneficiar a varios pacientes y contribuir también a la elaboración de medicamentos esenciales para miles de personas", han resaltado.

El Departamento de Salud y Osakidetza, con motivo del Día Mundial del Donante, quieren agradecer la labor de todas aquellas personas que donan o han donado sangre alguna vez, pues "sin ellas no hubieran podido salvar las miles de vidas que se salvan anualmente".