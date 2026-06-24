Osakidetza "fortalece la seguridad y trazabilidad" de la administración de vacunas

Meses después del escándalo de las vacunas caducadas, Osakidetza ha presentado este miércoles en Bilbao la nueva herramienta eTXERTOA, un sistema de escaneo y registro para "fortalecer la seguridad y la trazabilidad" en la administración de vacunas, ya que permite leer automáticamente el lote y la fecha de caducidad de cada dosis, lo que mejora el control del proceso y evitar errores.

En una primera fase, el sistema identifica mediante lectura DataMatrix dos datos clave: el número de lote y la fecha de caducidad del vial. A partir de esa lectura, el profesional sanitario recibe una alerta visual que distingue entre vacuna vigente, en color verde, o caducada, en color rojo. Cuando la verificación es correcta, la herramienta permite copiar esos datos en el registro correspondiente de la historia clínica, lo que evita anotaciones manuales y disminuye el riesgo de error. Además, el lote y la caducidad quedan reflejados en la cartilla de vacunación del paciente, accesible desde la Carpeta de Salud digital.

El sistema está diseñado para ser totalmente seguro (no almacena datos personales de pacientes, cumpliendo estrictamente con la LOPD) y funciona de manera ágil a través de una aplicación web. En primer lugar, el o la profesional abre la aplicación eTXERTOAK en su ordenador y la historia clínica del o de la paciente y comprueba su identidad. En segundo lugar, antes de administrar la dosis, pasa la vacuna bajo el lector de código de barras para la lectura del código DataMatrix. El sistema descifra al instante la secuencia numérica que contiene el lote y la caducidad.

En tercer lugar, la pantalla proporciona una respuesta que tendrá uno de estos tres colores: verde, que significa la vacuna está vigente y lista para ser administrada; amarillo, que refleja el código de la vacuna es de lectura compleja. El sistema pide al profesional que verifique manualmente la fecha y el lote directamente en el vial. Por último, el rojo supone que la vacuna está caducada y se frena el proceso.

En cuarto lugar, si la luz es verde, el o la profesional solo necesita dos clics para traspasar los datos de fecha y lote a la historia clínica, eliminando cualquier error humano al teclear la información.