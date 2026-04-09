El ordenador cuántico de Euskadi, clave en la lucha contra el Alzheimer

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco lidera el primer proyecto de investigación del ejecutivo autonómico que utilizará el ordenador cuántico de Euskadi con un objetivo sanitario: acelerar la identificación de nuevas dianas terapéuticas clave para el desarrollo de futuros fármacos contra el Alzheimer.

Esta iniciativa pionera convierte al sistema vasco de salud en el primero de Euskadi en aplicar computación cuántica al ámbito sanitario, un avance que permitirá abordar la enorme complejidad de esta enfermedad neurodegenerativa desde una nueva perspectiva tecnológica y científica.

El proyecto es fruto de una alianza estratégica internacional entre Basque Quantum, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco —a través de su Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia—, Osakidetza e IBM Cleveland Clinic. Una colaboración que sitúa a Euskadi en la élite mundial de la biomedicina y refuerza su posicionamiento como referente en la medicina del futuro.

Nuevas dianas terapéuticas gracias a la computación cuántica

El Alzheimer es una enfermedad especialmente compleja, en la que intervienen miles de genes y procesos biológicos interrelacionados. Analizar estas interacciones con herramientas informáticas convencionales resulta extremadamente difícil. Para superar este reto, el Departamento de Salud empleará algoritmos cuánticos, una tecnología emergente con una capacidad de cálculo sin precedentes para procesar grandes volúmenes de datos biológicos. Asier Erramuzte, Investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia explica el objetivo del proyecto.

El ordenador IBM Quantum del que dispone Euskadi —uno de los pocos existentes en el mundo— es una infraestructura de vanguardia cuya aplicación directa en el ámbito de la salud ha sido priorizada por el Gobierno Vasco. Su uso permitirá acelerar de manera significativa la identificación de posibles dianas terapéuticas frente al Alzheimer, como explica Iñaki Gutiérrez, director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud.

Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco refuerza su apuesta por la medicina personalizada y el desarrollo de fármacos de precisión, alineándose con los objetivos del Pacto Vasco de Salud. El proyecto contribuye a la consolidación de un ecosistema sólido de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), capaz de dar respuesta a los retos presentes y futuros del sistema sanitario.

Asimismo, la investigación incide en el refuerzo de la atención y la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, avanzando hacia un modelo de salud más innovador, eficiente y centrado en las personas.