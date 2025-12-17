Euskadi invertirá 1.600 millones en infraestructuras y equipamientos sanitarios

El nuevo Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 elaborado por el Gobierno vasco prevé una inversión en ocho años de 1.600 millones a través de 74 acciones en Atención Primaria y hospitalaria, entre nuevos centros de salud y hospitales, ampliaciones y reformas integrales, con las que el Ejecutivo pretende "fortalecer el Sistema de Salud de Euskadi".

Entre los proyectos estratégicos, destaca un nuevo hospital de Tolosa, el Centro de Alta Resolución (CAR) de Durango o el acceso a la protonterapia para el tratamiento contra el cáncer.

21 nuevos centros de salud

En este sentido, el Programa de Infraestructuras contempla la construcción de 21 nuevos centros de salud y la reforma total o ampliación de otros ocho, además de reformas parciales. En total, se prevé una inversión de 200,8 millones en la red de Atención Primaria.

Entre los centros de nueva creación, destaca algunos ya finalizados como Oion o Aretxabaleta, o que actualmente están en ejecución como el centro de salud de Loiola en Donostia o Llodio, que además tendrá servicio de ambulatorio. Además, de manera inminente se prevé que arranquen los trabajos de construcción de los centros de Lazkao, Bolueta y Elgoibar.

A lo largo del año 2026, se licitarán los servicios de redacción de proyectos de ejecución y dirección de obra para los centros de salud de Laguardia, Oinaurre (Irun), Arrigorriaga y Urduliz.

En Bizkaia, también se sacará a licitación el nuevo Centro de Alta Resolución de Durango, con una inversión de 34,8 millones, que aglutinará la actividad que actualmente se presta en 3 espacios -el centro de salud de Landako, el ambulatorio y el hospital de día de salud mental- e incorporará tres servicios más, los de radiodiagnóstico, retinografía y un vehículo de intervención rápida.

También en 2026 se dará inicio a los trabajos de ampliación del centro de salud de Sondika y se sacará a licitación la redacción de proyecto de ampliación de San Ignacio, en Bilbao. Asimismo, se destinarán 11,3 millones a la modernización del equipamiento de las consultas médicas.

Atención hospitalaria

En el ámbito de la atención hospitalaria, el Gobierno vasco contempla una inversión de 842,7 millones para la construcción de nuevos edificios, así como la ampliación y modernización de los actuales. Entre los primeros, destaca la construcción de un nuevo hospital en Tolosa, con 74 camas y 3 bloques quirúrgicos, que será de referencia en todo Gipuzkoa para procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias, y en el que se hará una inversión de 107 millones.

Además, se mantendrá el despliegue de un nuevo modelo de atención a pacientes en grandes hospitales similar al que está ya en marcha en el HUA-Txagorritxu, que consiste en diferenciar entre paciente ambulatorio (el que acude a una consulta) y el paciente hospitalizado, y establecer diferentes circuitos de atención.

En este sentido, el Plan de Infraestructuras recoge la construcción de edificios de consultas externas independientes al edificio destinado a ingresos. Así está proyectado para el Hospital Universitario de Basurto -ya en construcción-, con una inversión prevista de 134,5 millones, así como en el Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo (136,8 millones), en el Hospital Universitario de Donostia (33,2 millones) y en el Hospital Universitario de Cruces (40 millones).

Asimismo, están previstos trabajos de gran calado que conllevan la ampliación del hospital o la reforma integral de algunas de sus áreas, como es el caso del Hospital de Zumarraga, donde recientemente ha arrancado la construcción de un nuevo edificio que, con una inversión de 78,6 millones, albergará tanto el nuevo bloque quirúrgico como otros servicios como una Unidad del Dolor, 18 puestos de hemodiálisis o 14 puestos para endoscopias.

En Bidasoa, por su parte, han arrancado las obras del nuevo bloque quirúrgico, con una inversión de 24,8 millones y en el HUA Txagorritxu, el próximo verano finalizarán la primera fase las obras de ampliación del ala D y posteriormente arrancará la segunda, con una inversión total de 110,9 millones.

Otras obras previstas son la reforma integral de las Unidades de hospitalización del Hospital de Gorliz, la reforma de la planta de Psiquiatría y reforma/ampliación de los quirófanos del Hospital Universitario de Cruces, la reforma de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Universitario de Donostia, la de las plantas de hospitalización del Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo, el servicio de urgencias del Hospital San Eloy, o las Urgencias y quirófanos del Hospital Universitario Basurto, entre otros.

Protonterapia

Dentro del capítulo de inversiones en atención hospitalaria, destaca la nueva Unidad de Protonterapia, una instalación médica especializada y de vanguardia, dependiente del Hospital Universitario de Donostia, que convertirá a Osakidetza en uno de los primeros servicios públicos en ofrecer este tipo de tratamiento oncológico avanzado.

La unidad cuenta con una inversión de 61,4 millones y será una referencia en Oncología a nivel de Euskadi y Europa, dando asistencia a Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Navarra, el País Vasco francés, la Rioja, y también a las provincias de Burgos y Soria (Castilla y León). Está previsto que reciba al primer paciente a finales de 2027.

El Gobierno vasco ha manifestado que otro de los grandes objetivos del Programa es mantener a Osakidetza a la vanguardia tecnológica, para poder seguir alcanzando niveles de excelencia en el ámbito del diagnóstico temprano de enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer.

En este capítulo se prevé una inversión de 192,6 millones, y entre los proyectos más destacados está la renovación/nueva dotación de Tomógrafos Axiales Computerizados (TACs) con 16 equipos; de Resonancias Magnéticas (8 equipos); de Aceleradores Lineales (8 equipos); de equipos para Medicina Nuclear (4 PET-TC, 6 SPECT-TC); la de Mamógrafos (26 equipos), la de Salas de Rayos X (75 salas) y la de Salas de Hemodinámica y Angiografía (16 salas).

De cara al mantenimiento en Atención Primaria y Hospitalaria, el Programa tambien recoge una inversión de 271,3 millones, dirigidos a tareas como renovación de envolventes térmicas de edificios, sistemas de alumbrado, climatización, producción térmica o actuaciones de accesibilidad y ordenación eléctrica.

Asimismo, en el periodo 2024-2026 se van a destinar 100 millones para la transformación y salud digital de cara a afrontar los retos actuales y futuros, mediante recursos propios o fondos procedentes de Europa.