La nueva normativa de amarres adaptará los módulos a las dimensiones de las embarcaciones y agilizará listas de espera

El Gobierno Vasco ha presentado este martes las líneas generales que orientarán la futura Orden de Amarres, que plantea un nuevo modelo de gestión basado en módulos adaptados a las dimensiones de las embarcaciones, una revisión del funcionamiento de las listas de espera para hacerlas más ágiles, y un sistema de adjudicación más objetivo y transparente.

Antes de iniciar la elaboración de la nueva regulación, la sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak ha desarrollado un proceso de escucha con actuales amarristas y personas inscritas en las listas de espera.

A través de diez sesiones celebradas en Gernika-Lumo y Orio, se han recogido propuestas y opiniones que han permitido identificar tanto los principales consensos como aquellos aspectos en los que será necesario seguir buscando el equilibrio durante la tramitación de la futura orden.

Entre las conclusiones compartidas destacan la necesidad de simplificar el sistema actual, mejorar la gestión y la comunicación con las personas usuarias, reformar las listas de espera y disponer de una regulación más clara y equilibrada.

La consejera Amaia Barredo, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que el objetivo es "ofrecer un sistema más transparente, más sencillo y con mayor seguridad para todas las personas usuarias".

A partir de ese trabajo, el Gobierno Vasco ha dado a conocer las principales líneas sobre las que se elaborará la futura Orden de Amarres.

La propuesta plantea un nuevo modelo de gestión basado en módulos de amarre adaptados a las dimensiones de las embarcaciones, una revisión del funcionamiento de las listas de espera para hacerlas más ágiles y actualizadas, un sistema de adjudicación más objetivo y transparente, y una regulación más completa para las diferentes modalidades de uso de los amarres.

Asimismo, se incorpora un nuevo enfoque para reforzar la vinculación entre los puertos y los municipios en los que se integran, reconociendo la figura de la persona usuaria de base local y adaptando su aplicación a las características y necesidades de cada puerto.

Las líneas generales de la orden constituyen la base sobre la que continuará la tramitación de la futura norma, un proceso que permitirá seguir enriqueciendo la propuesta antes de su aprobación definitiva.

Sentencia sobre Puerto de San Sebastián

Durante su comparecencia, la consejera también ha informado de las actuaciones que llevará a cabo el Gobierno Vasco para dar cumplimiento a las sentencias relativas a la adjudicación de amarres del puerto de Donostia-San Sebastián, en las que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el proceso de concesión y el sorteo de plazas de amarre en esta dársena deportiva.

En este sentido, Euskadiko Kirol Portuak aprobará una resolución para ejecutar las sentencias, garantizando al mismo tiempo que las personas que actualmente ocupan las plazas puedan continuar utilizándolas de manera provisional mientras se completa el procedimiento.

Además, los aspectos técnicos que requieren una mayor concreción se someterán a información pública antes de dictar una nueva resolución de adjudicación, reforzando así la seguridad jurídica y la transparencia del proceso.

"Hoy contamos a día de hoy con tres sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; y como cualquier administración pública nuestra obligación es cumplirlas; y lo vamos a hacer con rigor y con seguridad jurídica, procurando que las consecuencias para las personas afectadas desde luego sean las mínimas posibles", ha explicado Barredo.

La consejera ha trasladado un mensaje de "tranquilidad", y ha subrayado que "no va a haber una situación de vacío mientras se culmina todo el procedimiento con todas las garantías jurídicas", de forma que "se va a mantener esa continuidad en el uso de los amarres".

Barredo ha explicado que en Euskadi se encuentran habilitadas a día de hoy 3.343 plazas de amarre en los 17 puertos que gestiona la sociedad pública EKP, y que para cubrir la demanda existente es necesario crear otras 774 plazas.