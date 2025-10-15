Huelga

Miles de vascos salen a la calle contra Israel

Las manifestaciones centrales en cada capital reclamando el boicot a Israel y la libertad de Palestina movilizan a un importante número de personas en esta jornada de paros y huelga.

Onda Cero Euskadi

Vitoria |

Miles de vascos salen a la calle contra Israel
Miles de vascos salen a la calle contra Israel | Onda Cero

Los sindicatos LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde, EHNE-Nafarroa, Solidari e HIRU ha destacado que el paro general y la huelga en Educación convocados para este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino está teniendo un "gran seguimiento".

En un comunicado, los sindicatos han indicado que, según los primeros datos recabados, han parado mayoritaria o totalmente empresas como CAF de Beasain, Indar de Beasain, Arcelor Olabarria, Jaso de Itsasondo, Indaux, Nemak, Hijos Juan de Garay y Natra Zahor de Oñati, Biele de Azpeitia, Gestamp Bizkaia, entre otras.

Igualmente, el paro ha tenido una "incidencia notable", según los sindicatos convocantes, en grandes empresas como Mercedes, y en otras como Arcelor Sestao se ha parado la producción.

En la educación pública e ikastolas el seguimiento ha sido "mayoritario" y se ha anunciado el cierre de prácticamente la totalidad de los comedores escolares, según han dado a conocer los sindicatos.

Manifestación en Vitoria contra Israel
Manifestación en Vitoria contra Israel | Onda Cero
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer