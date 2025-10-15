Miles de vascos salen a la calle contra Israel

Los sindicatos LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde, EHNE-Nafarroa, Solidari e HIRU ha destacado que el paro general y la huelga en Educación convocados para este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino está teniendo un "gran seguimiento".

En un comunicado, los sindicatos han indicado que, según los primeros datos recabados, han parado mayoritaria o totalmente empresas como CAF de Beasain, Indar de Beasain, Arcelor Olabarria, Jaso de Itsasondo, Indaux, Nemak, Hijos Juan de Garay y Natra Zahor de Oñati, Biele de Azpeitia, Gestamp Bizkaia, entre otras.

Igualmente, el paro ha tenido una "incidencia notable", según los sindicatos convocantes, en grandes empresas como Mercedes, y en otras como Arcelor Sestao se ha parado la producción.

En la educación pública e ikastolas el seguimiento ha sido "mayoritario" y se ha anunciado el cierre de prácticamente la totalidad de los comedores escolares, según han dado a conocer los sindicatos.