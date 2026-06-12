Mercedes-Benz arranca en Vitoria la producción de su nuevo vehículo 100 % eléctrico

La planta de Mercedes-Benz de Vitoria ha arrancado este viernes la producción en serie de su nuevo vehículo, la VLE, una furgoneta totalmente eléctrica, un producto que según la multinacional "cambia las reglas de juego del confort". Al acto de inicio de la producción en serie del vehículo han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el consejero delegado de la multinacional, Ola Källenius, y el director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein.

Este monovolumen, que fue presentado a mediados de marzo en Stuttgart (Alemania) y que viene a ser el modelo electrificado de la actual Clase V, cuenta con hasta ocho plazas y que dispone de innovaciones en materia de conectividad, seguridad y comodidad.

700 kilómetros de autonomía

Dispondrá de más de 700 kilómetros de autonomía gracias a la tecnología de 800 voltios y a una batería con una capacidad útil de 115 Kwh. En recorridos largos, la batería se podrá recargar en 15 minutos para disponer de una autonomía de hasta 355 kilómetros.Para el próximo año se comercializarán otros dos modelos con baterías de litio-hierro-fosfato con una capacidad útil de 80 Kwh.

Mercedes-Benz ha invertido cerca de 1.000 millones de euros en la planta de Vitoria para fabricar este nuevo vehículo, en la que seguirá produciendo los modelos actuales de combustión. Vitoria es la primera fábrica del mundo en la que Mercedes-Benz fabrica la VLE. La de Fuzhou (China) se sumará a finales de año para producirlo para el mercado de ase país.

Orgullo de la marca Vitoria

Klein ha reconocido estar "muy orgulloso" del trabajo llevado a cabo en Vitoria para poder hacer realidad este nuevo vehículo que, ha asegurado, no es un "producto nicho" sino que poco a poco va a ir sustituyendo a los de combustión.

No ha facilitado datos sobre cuántas VLE van a salir de la planta y, tras augurar un incremento progresivo de la venta de vehículos eléctricos, ha reconocido que les gustaría "más apoyo" de la UE a los productores. La UE debería hacer algo más".

El director de la división de furgonetas de Mercedes-Benz ha asegurado que la multinacional está centrada en los vehículos 100 % eléctricos y que en la actualidad "no hay planes" para integrar en la producción la propulsión por hidrógeno.

Por último, ha valorado la capacidad de la planta de Vitoria, en la que están empleadas cerca de 5.000 personas y da trabajo indirecto a otras 40.000, y ha dicho que en un futuro acogerá la producción de nuevos modelos. En el acto oficial de inauguración de la producción, el lehendakari, quien ha recordado que el peso de la automoción en el PIB vasco alcanza el 20 %, ha destacado que este nuevo hito coloca a Euskadi "en el centro de la estrategia global" de la multinacional, "en un segmento, el del vehículo eléctrico, en el que los europeos" están "obligados a recuperar terreno perdido".

Nuevo concepto de movilidad

El ministro Hereu ha dicho que hoy es una fiesta de la multinacional, que este 2026 celebra 140 años, que este día presenta un "nuevo concepto de la movilidad, reinventando el automóvil". Hereu ha recordado que todos los países del mundo "combaten" por tener nuevos vehículos y si Mercedes-Benz ha elegido Vitoria ha sido, entre otras cosas, por el "acompañamiento" de los gobiernos central y vasco, en favor de la colaboración público-privada.