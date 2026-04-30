De más de 2.100 euros a los que se inician en el euskera a 120: así reduce el Euskara Bonua el coste del aprendizaje

El Gobierno Vasco ha presentado el 'Euskara Bonua', un nuevo modelo de gratuidad que permite aprender euskera hasta el nivel B1 mediante un único pago inicial de 120 euros y con la posibilidad de hacerlo durante un periodo de hasta cuatro años. El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso al aprendizaje y, sobre todo, "garantizar la continuidad del proceso hasta alcanzar una capacidad real de uso".

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha subrayado que el objetivo no es solo que más personas empiecen a aprender euskera, sino que ese aprendizaje se complete y se traduzca en "una capacidad real de uso en la vida cotidiana, formando personas usuarias independientes".

El sistema supone un cambio respecto al modelo actual, pasar de un coste que puede superar los 2.100 euros para una persona que se inicia en el aprendizaje del euskera a un único pago de 120 euros por el mismo periodo, lo que supone un ahorro del 95%, "con menos burocracia para las personas y aumentando su autonomía y flexibilidad para aprender la lengua".

La implantación del sistema será progresiva. El próximo curso, con un presupuesto estimado de 7 millones, se dará el primer paso, y el recorrido llegará hasta el subnivel anterior del nivel B1. El desarrollo integral del modelo se llevará a cabo en el curso 2027-2028, con la posibilidad de alcanzar el nivel B1 completo, con el objetivo de que los alumnos adquieran una capacitación real para desenvolverse en el día a día en euskera y participar en su uso informal.