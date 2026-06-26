Maite Garaigordobil, reconocida con el II Premio Mujer Onda Cero Gipuzkoa 2026

El Aquarium de San Sebastián volvió este jueves a convertirse en escenario de la entrega del Premio Mujer que organiza Onda Cero Gipuzkoa. Presentada por Sergio Errasti y Eduardo Yáñez, la cita sirvió para reconocer y visibilizar el trabajo y aportación a la sociedad de tantas y tantas mujeres. Porque como aseguró el director de Onda Cero Euskadi, Floren Mancisidor, 'resulta increíble que en el siglo XXI sigan siendo necesarios estos premios' porque la igualdad no sea efectiva en todos los ámbitos.

El jurado escogió en esta segunda edición reconocer la labor de la doctora en Psicología Maite Garaigordobil. Sus trabajos de investigación en torno al acoso escolar y el ciberacoso tienen una amplia repercusión internacional.

Garaigordobil recogió agradecida el premio, reconocimiento que se suma a una larga lista que acumula en su haber tras haberse convertido en una referencia en su campo. Pero en este caso, qué duda cabe, con el buen sabor de boca de saber que ha sido la propia audiencia de Onda Cero la que le ha propuesto en esta ocasión. Más allá de lo académico, es un reconocimiento de la sociedad a su dedicación.