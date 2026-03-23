Llega el juicio contra el profesor de Irun acusado de pedir favores sexuales a sus alumnas

El docente de la ESO estaba a cargo del aula de diversificación, donde es derivado el alumnado con especiales dificultades. Llegó al centro educativo de Irun en el curso 2023-24, después de que el Departamento de Educación le hubiera suspendido de sus funciones en otro instituto por 'conducta inadecuada', en este caso en Rentería.

El Ministerio Público le acusa de pedir favores sexuales a tres alumnas adolescentes, de 13 y 15 años a cambio de pago. Le imputa entre otros, delito de exhibicionismo, amenazas condiconales atenuadas y acoso sexual.

Sugar daddy

El hombre usó una red social con identidad falsa para contactar con las víctimas. Les llegó a sugerir -según el escrito del fiscal- ser su sugar daddy 'el hombre mayor que les puede dar regalos o dinero a cambio de que ellas le den compañía y sobre todo favores de naturaleza sexual'.

El varón llegó a mandar audios a una de las chicas con propuestas sexuales e incluso un video en el que aparecía desnudo bailando. El juicio se celebra este martes y miércoles.