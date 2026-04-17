Las listas de espera de Osakidetza se disparan 20 días más por los efectos de la huelga

Las listas de espera tanto para una cirugía como para una prueba suelen tomarse como referentes para diagnosticar la efectividad de un sistema de salud, y el vasco, visto este indicador, está siendo gravemente afectado por la huelga de médicos en demanda de un estatuto marco propio. El consejero de salud ha confirmado que las listas de espera se han disparado hasta los 74 días de media, 20 más desde el inicio de estos paros. Y, como ha relatado, esta incidencia se va acumulando.

Alberto Martínez también ha explicado que Euskadi se ve más afectado por esta huelga que otras comunidades. 'Un sistema de salud como Osakidetza, que es fundamentalmente público, se ve mucho más tensionado que otros servicios de salud que tienen menor incidencia de lo público", ha explicado.

Sin 'peonadas' por la tarde

Médicos de distintos centros sanitarios vascos han comunicado a Osakidetza que van a dejar de realizar las jornadas extraordinarias voluntarias de tarde, conocidas como 'de autoconcierto' o 'peonadas', en el marco de los paros y protestas. Según ha señalado a EFE una portavoz del Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), estas jornadas de tarde, adicionales a su jornada habitual, "eran excepcionales y se han convertido en estructurales" para afrontar la sobrecarga asistencial y reducir las listas de espera.

El consejero ha adelantado que "recurriremos a todos los medios para reducir el impacto" en los pacientes. Ya se ha ido priorizando a los enfermos oncológicos y de otras patologías en las que el tiempo es un factor fundamental. No ha entrado en detalle el consejero vasco sobre qué medidas valoran, y si éstas podrían pasar, o no, por la concertación con clínicas privadas.