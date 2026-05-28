Jainaga (Sidenor) pide no cerrar las centrales nucleares en España: "Si lo hacemos, estamos muertos"

El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, ha pedido no cerrar las centrales nucleares en España porque sería "el mayor desastre industrial" para el país. "Si hacemos esto, estamos muertos", ha advertido. Jaigana ha participado este jueves en Bilbao, junto al CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, en una mesa redonda titulada 'Red Eléctrica, clave en la transición energética y descarbonización de empresas'.

Durante su intervención, Jainaga ha defendido que la descarbonización "no se puede hacer contra la competitividad" y ha recomendado "no perder lo que se tiene". "Cuando estamos buscando una energía eléctrica con un precio predecible, competitivo y con seguridad de suministro, el mayor desastre industrial que puede hacer España es cerrar las centrales nucleares. Si hacemos eso, estamos muertos", ha asegurado.

En su opinión, "la marea empuja" a cerrarlas", pero "no hay que cerrarlas", porque son "ese 19% de la capacidad de generación estable, que protege de problemas como el del 'apagón'".

Además, ha destacado que, desde el punto de vista geopolítico, es "mucho menos dependiente de problemas como el coste del petróleo". En su opinión, en España hay centrales nucleares "que funcionan, y que funcionan bien", alguna de ellas "al mejor estándar europeo de calidad y disponibilidad". "Si España cierra las centrales nucleares, estamos muertos. Estamos muertos, y eso no hay que hacerlo", ha insistido.

El presidente de Sidenor ha admitido que las "mareas" empujan a ello, pero ha confiado en que, finalmente, "haya sensatez y, al final, no se haga".