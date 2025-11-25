Guardia Civil

Intervenidos más de 1.300 artículos falsificados en la comarca del Bajo Bidasoa

La Guardia Civil desmantela varios puntos de venta de productos falsificados en el marco de la operación Fake Star

Especialistas fiscales y peritos especialistas en materia de falsificaciones han participado en este operativo en el que se han aprehendido productos que se hacían pasar por marcas internaciones de prestigio como bolsos de Louis Vuitton o relojes de alta gama imitando modelos de Rolex.

Se han revisado cuatro establecimientos en la zona de Behobia y uno más en Irún. Allí se han intervenido un total de 1.327 artículos de lujo, textil y calzado. Su valor económico estimado, con la referencia de los productos originales, superaría los 686.000€.

Todo el material se encuentra bajo custodia policial mientras se investiga a cinco personas por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

