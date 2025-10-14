CIENCIA Y TECNOLOGIA

Inaugurado en Donostia el primer IBM System Two operativo en Europa

La instalación de este sistema en el edificio de Ikerbasque marca un "hito" en la colaboración estratégica entre el Gobierno Vasco y la empresa IBM en el marco de la iniciativa BasQ-Basque Quantum. Ambos comparten la "ambición" de contar con la versión mejorada del ordenador en 2029 en la capital guipuzcoana

Kontxi Arruabarrena

Euskadi |

Se trata de una tecnología que podrá resolver problemas importantes e irresolubles para la computación clásica. Sectores como el energético, sanitario o la banca ya han mostrado su interés. El ordenador cuenta con la capacidad de computación más alta del momento, tiene un consumo energético muy eficiente y está diseñado para poder integrar múltiples procesadores en el futuro. El acto institucional presidido por el lehendakari ha congregado a alrededor de 300 invitados del ámbito científico, empresarial e institucional. El presidente de IBM España, Horacio Morell ha explicado que Euskadi ya trabaja con más de veinte centros de investigación y una treintena de empresas que están explorando casos de uso en sectores como energía, finanzas, movilidad, materiales o salud.

Inversión

La elección de Donostia para que IBM instale esta supercomputadora se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Gobierno vasco y las diputaciones en 2023 con la multinacional IBM en el marco de la denominada alianza Basque Quantum. Ello ha supuesto una inversión de 153 millones de euros.

