Inaugurado en Donostia el primer IBM System Two operativo en Europa

Se trata de una tecnología que podrá resolver problemas importantes e irresolubles para la computación clásica. Sectores como el energético, sanitario o la banca ya han mostrado su interés. El ordenador cuenta con la capacidad de computación más alta del momento, tiene un consumo energético muy eficiente y está diseñado para poder integrar múltiples procesadores en el futuro. El acto institucional presidido por el lehendakari ha congregado a alrededor de 300 invitados del ámbito científico, empresarial e institucional. El presidente de IBM España, Horacio Morell ha explicado que Euskadi ya trabaja con más de veinte centros de investigación y una treintena de empresas que están explorando casos de uso en sectores como energía, finanzas, movilidad, materiales o salud.

Inversión

La elección de Donostia para que IBM instale esta supercomputadora se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Gobierno vasco y las diputaciones en 2023 con la multinacional IBM en el marco de la denominada alianza Basque Quantum. Ello ha supuesto una inversión de 153 millones de euros.