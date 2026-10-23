Graves altercados durante la ejecución de un desahucio en Vitoria

La ejecución de un desahucio de una familia con seis menores en Vitoria ha derivado este viernes en graves altercados entre los manifestantes que trataban de impedir el lanzamiento y la Ertzaintza, que ha detenido al menos a dos personas y ha efectuado numerosas cargas con material antidisturbios durante toda la mañana.

Cientos de manifestantes han acudido al exterior de la vivienda objeto del lanzamiento, en el que reside una familia con seis menores, cuyo contrato de alquiler había finalizado y que no ha logrado encontrar una vivienda en Vitoria para mudarse.

Se da la circunstancia de que el propietario de la vivienda también es una persona vulnerable, acreditada por informes técnicos del Ayuntamiento, según han informado fuentes conocedoras del caso. El dueño reside actualmente en una habitación junto a su pareja y un hijo, y reclamó la vivienda en 2021, ya que es su única propiedad y la necesita para vivir en ella.

El lanzamiento se había señalado para las 10:30 horas de hoy, motivo por el que alrededor de un centenar de personas, convocadas por el Sindicato Socialista de Vivienda -vinculado a GKS- han pasado la noche acampadas delante de la vivienda, ubicada en la Avenida de los Huetos del barrio vitoriano de Sansomendi.

Sobre las 9:45 horas, se ha desplegado un amplio dispositivo de la Ertzaintza, que ha efectuado cargas con material antidisturbios para tratar de despejar el acceso al portal número 28 y facilitar el acceso a la comisión judicial. Los manifestantes han proferido gritos contra la policía y han arrojado piedras, botellas y otros objetos a los agentes, que han disparado balas de foam y han aporreado a quienes impedían el acceso a la vivienda, en unos altercados que se han prolongado durante toda la mañana.

La Ertzaintza ha logrado establecer un perímetro de seguridad en torno al portal, en el que se han introducido decenas de manifestantes, que han sido desalojados e identificados sobre las 12:00 horas. Finalmente, el lanzamiento se ha ejecutado pasadas las 13:00 horas, aunque los altercados han continuado incluso después de la salida de la familia afectada.

El Departamento Vasco de Seguridad ha confirmado dos detenciones, mientras que el Sindicato Socialista de Vivienda, convocante de la concentración, ha asegurado que han sido cuatro los manifestantes arrestados y ha habido "decenas de personas heridas".

El Ayuntamiento de Vitoria ha explicado que se le ofreció a los afectados una acogida de urgencia provisional en un recurso social, que la familia rechazó.

Se trata de una familia en situación de vulnerabilidad, por lo que "dese hace años las administraciones públicas les prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social", ha indicado el Ayuntamiento.