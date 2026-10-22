Sindicatos vascos subrayan que en Euskadi la huelga por la vivienda es también para exigir subidas salariales

ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda han subrayado que una de las principales reivindicaciones de la huelga general del 11 de noviembre en Euskadi y Navarra será exigir subidas salariales así como "interpelar a las instituciones de aquí", porque es el momento de profundizar en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social".

Representantes de todas las organizaciones sindicales convocantes han trasladado este mensaje en una comparecencia en Bilbao, donde han hecho públicas tanto las reivindicaciones como las movilizaciones que han acordado llevar a cabo durante la jornada de huelga.

En euskera y castellano, dos portavoces han recordado que la vivienda se ha convertido en una de las principales causas de empobrecimiento de la clase trabajadora y de profundización de las brechas machistas y racistas que la atraviesan por lo que, a su entender, "la vivienda debería ser un derecho garantizado, en la misma medida que lo son la sanidad y la educación".

En este punto han defendido la necesidad de impulsar tres transformaciones "de raíz" para garantizar una vivienda de calidad" y que pasan, por un lado, por la expropiación a los especuladores, y por otro, por la prohibición de la actividad especulativa y por una organización justa de la vivienda y de todos los recursos, en función de las necesidades de la gente".

Tras advertir que, "de no lograrse estas transformaciones estructurales, la especulación y el rentismo se mantendrán", han subrayado que, al sumarse a la huelga general, "quieren proteger el marco de Euskal Herria, defender unas reivindicaciones acordadas en Euskal Herria e interpelar a las instituciones de aquí" porque "es el momento de profundizar en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social", han enfatizado.

Los sindicatos también han hecho una defensa de los servicios públicos "universales y de calidad", que garanticen los derechos de todas, contra el empobrecimiento de la clase trabajadora y en favor de la subida de los salarios".

Además de estas tres reivindicaciones "de raíz", han defendido otras medidas que pueden ser un alivio para las personas trabajadoras, como acabar con los desahucios o la bajada del precio de la vivienda.

Responsabilidad institucional

En este punto, los sindicatos vascos convocantes han criticado el papel de los gobiernos, en primer lugar, el gobierno central liderado por el PSOE ya que, han lamentado, "en los últimos ocho años no ha tomado ninguna medida para cambiar la situación de forma estructural".

A ello han unido el hecho de que "los gobiernos vasco y navarro son también responsables a todos los niveles, porque, pese a sus amplias competencias en materia de vivienda, las han utilizado para apoyar políticas que refuerzan el negocio".

Tras señalar asimismo a "la responsabilidad de los ayuntamientos de todos los partidos, en algunos de los cuales se han dado desahucios sin alternativa" los convocantes han interpelado a las patronales vasca y navarra, Confebask y CEN, a las que han acusado de "perpetuar la precarización" y negarse a "establecer un salario mínimo propio que se adapte a la realidad de Euskal Herria".

Por todo ello, han advertido de que "no aceptarán que los partidos políticos utilicen la cuestión de la vivienda para sus intereses, sin plantear soluciones reales" por lo que han exigido "la expropiación de los especuladores, acabar con la actuación especulativa y la organización de viviendas y medios, en función de las necesidades de la gente".

Asimismo, los convocantes han señalado que el empobrecimiento de la clase trabajadora no llega solo a través de la vivienda, sino también de la pérdida de poder adquisitivo, y han recordado que, por ese motivo, "una de las principales reivindicaciones de la huelga general del 11N en Hego Euskal Herria serán las subidas salariales", por lo que "un salario mínimo propio adaptado a la realidad de aquí es una medida urgente".

Los sindicatos han hecho público el horario de las movilizaciones principales acordadas, que en Vitoria-Gasteiz (desde la plaza Bilbao) y Eibar (desde la plaza Unzaga) se iniciarán a las 12.00 del mediodía, mientras que las previstas en Bilbao (desde Arriaga) y en Donostia (desde Pío XII) darán comienzo a las 12.30 horas.