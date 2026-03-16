Expediente sancionador a La Falange por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Euskadi

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ha abierto un expediente sancionador a La Falange como convocante de la manifestación del 12 de octubre de 2025 en Vitoria-Gasteiz, al considerar que en esa movilización pudieron lanzarse mensajes contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que prevé sanciones de hasta 10.000 euros por ofensas a las víctimas de la dictadura o exaltaciones del franquismo.

Las diligencias informativas han determinado que en esta marcha se emitieron expresiones, consignas y se exhibieron banderas por parte de las personas asistentes "que podrían suponer un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley".

La Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi tipifica como infracciones graves "la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial".

La sanción prevista en la Ley en caso de infracciones graves es una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. Ahora se abre el plazo para que La Falange presente alegaciones.