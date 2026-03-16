Memoria

Expediente sancionador a La Falange por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Euskadi

Han pasado cinco meses desde la convocatoria de La Falange en Vitoria que desembocó en una batalla campal por las calles de la capital alavesa

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Gogora abre un expediente sancionador a La Falange por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Euskadi
Gogora abre un expediente sancionador a La Falange por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Euskadi | Irekia

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ha abierto un expediente sancionador a La Falange como convocante de la manifestación del 12 de octubre de 2025 en Vitoria-Gasteiz, al considerar que en esa movilización pudieron lanzarse mensajes contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que prevé sanciones de hasta 10.000 euros por ofensas a las víctimas de la dictadura o exaltaciones del franquismo.

Las diligencias informativas han determinado que en esta marcha se emitieron expresiones, consignas y se exhibieron banderas por parte de las personas asistentes "que podrían suponer un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley".

La Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi tipifica como infracciones graves "la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial".

La sanción prevista en la Ley en caso de infracciones graves es una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. Ahora se abre el plazo para que La Falange presente alegaciones.

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