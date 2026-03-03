Gobierno vasco tiene localizados 45 vascos en Oriente Medio

El Gobierno vasco tiene localizados a 45 vascos que se encuentran en distintos países de Oriente Medio como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Kuwai. Su situación 'es estable dentro de la gravedad de los hechos' tras el ataque de EEUU a Israel a Irán, en palabras de la portavoz.

El Gobierno vasco ha trasladado a las embajadas de España en Oriente Medio datos y contactos "para su conocimiento en caso de optar por la evacuación de todos los ciudadanos vascos". Tras esas gestiones, se ha confirmado que tres mujeres de Euskadi que estaban en Abu Dhabi salen de forma inminente hacia Madrid.

La portavoz María Ubarretxena ha precisado que estas personas muestran perfiles diversos como profesionales que se encontraban desplazados o presentes de forma temporal, turistas en estancia vacacional o personas en tránsito a través de los principales nudos de comunicación de la región.

Se ha habilitado el buzón kanpolarrialdiak@euskadi.eus para situaciones de emergencia exclusivamente y ha hecho un llamamiento para que las personas afectadas remitan sus datos como emplazamiento, número de pasaporte o teléfono.