Gobierno vasco prevé iniciar a finales de 2027 las obras de la Línea 4 de Metro Bilbao, que tiene ya estudio informativo

La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Susana García Chueca, prevé que las obras de la Línea 4 de Metro Bilbao, que conectará Matiko con Rekalde y ya cuentan con el estudio informativo, puedan "empezar a materializarse a finales del año próximo".

Susana García Chueca ha anunciado este miércoles la aprobación del estudio informativo de la futura línea 4 de Metro de Bilbao, tras haber conseguido este verano la declaración de impacto ambiental. En paralelo, ha detallado, desde el Gobierno Vasco y Euskal Trenbide Sarea "avanzamos en la redacción de los proyectos constructivos necesarios para empezar las obras".

García Chueca ha avanzado este nuevo paso durante la presentación de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) en el barrio bilbaíno de Rekalde, donde ha destacado los "progresos" que se están realizando en torno a las obras de la línea 5 del suburbano y en los trabajos previos al inicio de la construcción de la línea 4, que llevará el metro a los barrios altos del sur de Bilbao como el propio Rekalde e Irala.

Según ha dicho, el objetivo es que la Línea 4, un proyecto "muy demandado por los del barrio y una infraestructura clave para la vertebración social y territorial" de Bizkaia, pueda "empezar a materializarse a finales del año próximo, con el comienzo de las obras, como nos comprometimos el pasado mes de diciembre".

"Seguimos trabajando sin pausa para que la llegada del Metro a Rekalde sea una realidad lo antes posible. Seguimos quemando etapas, tanto en la línea 4 como en la línea 5, actualmente en obra. Dos proyectos estratégicos que, sin duda, van a definir la futura movilidad en clave de sostenibilidad de gran parte de la ciudadanía vizcaína", ha manifestado.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, ha presentado el programa de eventos de la SEM orientado a seguir sensibilizando sobre la necesidad de descarbonizar una movilidad urbana que "ha de ser respetuosa con el medio ambiente y accesible para todas las personas".

Esta edición está centrada en la accesibilidad y la equidad intergeneracional y, en este sentido, la consejera de Movilidad Sostenible ha señalado que "el transporte público conecta personas, nos acerca a servicios como la sanidad, la cultura o la educación. Elementos, todos ellos, imprescindibles para mantener nuestra calidad de vida a cualquier edad".

"Por eso, desde ETS y Euskotren estamos empeñados en que nuestras infraestructuras y servicios sean ágiles pero también asequibles, cómodos y accesibles. Por eso, todos nuestros trenes y tranvías, así como la práctica totalidad de las estaciones y apeaderos, están preparados para que todas las personas puedan acceder a ellos con comodidad, independientemente de su condición física", ha subrayado.

Además, sobre la utilización del transporte público en Bizkaia, García Chueca ha detallado que Euskotren ha realizado más de 9 millones de viajes en tren y metro entre enero y julio de este año, además de 2 millones en el tranvía de Bilbao, lo que representa un incremento de más del 2% en el caso del tranvía y de más del 3% en el del ferrocarril respecto al mismo periodo del año anterior.