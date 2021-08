El Gobierno Vasco asegura que no hay ningún instrumento legal que permita una vacunación obligatoria

El portavoz del Ejecutivo de Vitoria asegura que "el lehendakari lleva meses solicitando una cobertura legal para adoptar medidas extraordinarias que, a día de hoy, no son factibles porque no existe ninguna ley de carácter superior que permita adoptarlas, lo hizo por última vez la semana pasada en la Conferencia de Presidentes y lo reiterará siempre que haga falta". Bingen Zupiria ha recordado que no existe "ningún instrumento jurídico que permita una vacunación obligatoria", por eso ha destacado que en manos del Ejecutivo Vasco y de Osakidetza solo queda "solicitar que llegue el mayor número posible de vacunas, hacer el esfuerzo para que la mayor parte de la población vasca pueda disponer de ellas y realizar una labor pedagógica, que es necesaria desde las instituciones, para convencer al cien por cien de la población de la necesidad de vacunarse".

Medidas autoprotección y vacunas

Zupiria ha recordado que las únicas herramientas que tenemos para hacer frente a esta situación son las medidas de autoprotección y las vacunas". Sobre la decisión de obligar a trabajadores sanitarios o de residencias a vacunarse, el portavoz vasco a insistido: "lo que está claro es que hay que proteger a los más débiles y la vacunación se ha demostrado como la fórmula más eficaz para hacerlo, pero ante la ausencia de una figura legal y jurídica que permita hacerlo, lo que debemos hacer las instituciones públicas es concienciar a la población y administrar todas las dosis que estén disponibles".